Çamaşır Makinesindeki Küfü Anında Yok Ediyor: Sadece 2 Damlası Yeterli



Beyaz sirke, ev temizliğinde sıklıkla tercih edilen doğal bir malzeme olarak öne çıkıyor. Sirkenin asidik yapısı, çamaşır makinelerinde oluşan küf sporlarını etkisiz hale getiriyor ve kötü kokuları gideriyor. Bir çay bardağı kadar sirkeyi pamuklu bir bezle deterjan çekmecesinin köşelerine ve makinenin iç kısımlarına uygulayarak kalıcı bir temizlik sağlayabilirsiniz. Dilerseniz, sirkeyi birkaç damla bulaşık deterjanı ile karıştırarak daha güçlü bir temizlik elde edebilirsiniz.