Çamaşır Makinesinde Renk Karışıklığına Basit Çözüm

Uzmanlar, çamaşır makinesinin tamburunu aşırı doldurmamayı tavsiye ediyor. Makinenin içinde avuç içi genişliğinde bir boşluk bırakmak, giysilerin çalkalanarak daha iyi yıkanmasına ve renklerin karışmamasına yardımcı olur. Tamburun aşırı dolu olması, giysiler arasındaki sürtünmeyi artırarak renk akmasına neden olabilir.