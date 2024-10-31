Çamaşır Makinesinde Asla Yıkanmaması Gereken 10 Eşya: Kimse Fark Etmiyor Ama Zararı Büyük

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE ASLA BU 10 ŞEYİ YIKAMAYIN

1. Evcil Hayvan Tüyleriyle Kaplı Kıyafetler

Kedi veya köpek tüyleri, makinenizin filtrelerini tıkayabilir. Bu nedenle, bu tür kıyafetleri makineye atmadan önce iyice süpürmek önemlidir.

2. Memory Foam Yastıkları

Memory foam yastıkları, yıkama sırasında şeklini kaybedebilir ve makinede sorun yaratabilir. Bu tür yastıkları temizlemek için uygun yöntemler tercih edilmelidir.

3. Gevşek Sütyenler

Gevşek yapıya sahip sütyenler, yıkama esnasında zarar görebilir veya diğer kıyafetlere hasar verebilir. Bu yüzden elde yıkanmaları önerilir.

4. Açık Fermuarlı Kıyafetler

Fermuarları açık olan kıyafetler, diğer giysilere zarar verebilir veya makinenin iç kısmında hasar oluşturabilir. Yıkama öncesinde fermuarların kapatılması önemlidir.

5. Bikini ve Mayo

Bu tür giysiler, yıkama sırasında deformasyona uğrayabilir. İnce kumaşlardan yapıldıkları için elde yıkanmaları daha uygundur.