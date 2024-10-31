Çamaşır Makinesinde Asla Yıkanmaması Gereken 10 Eşya: Kimse Fark Etmiyor Ama Zararı Büyük

Çamaşır makineleri, günümüzün vazgeçilmez ev aletlerinden biri olarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak çamaşır makinesinde her kıyafeti yıkamamak gerekiyor. İşte çamaşır makinesinde yıkanmaması gereken 10 şey...

Kaynak: Haber Merkezi

Çamaşır Makinesinde Asla Yıkanmaması Gereken 10 Eşya: Kimse Fark Etmiyor Ama Zararı Büyük - Resim: 1

Kıyafetlerimizi çeşitli yıkama programları ile pratik bir şekilde temizlememize olanak tanıyan çamaşır makineleri, yanlış kullanımlarda sorun yaşayabiliyor. İşte çamaşır makinenize atmamanız gereken 10 şey:

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Çamaşır Makinesinde Asla Yıkanmaması Gereken 10 Eşya: Kimse Fark Etmiyor Ama Zararı Büyük - Resim: 2

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE ASLA BU 10 ŞEYİ YIKAMAYIN

1. Evcil Hayvan Tüyleriyle Kaplı Kıyafetler

Kedi veya köpek tüyleri, makinenizin filtrelerini tıkayabilir. Bu nedenle, bu tür kıyafetleri makineye atmadan önce iyice süpürmek önemlidir.

2. Memory Foam Yastıkları

Memory foam yastıkları, yıkama sırasında şeklini kaybedebilir ve makinede sorun yaratabilir. Bu tür yastıkları temizlemek için uygun yöntemler tercih edilmelidir.

3. Gevşek Sütyenler

Gevşek yapıya sahip sütyenler, yıkama esnasında zarar görebilir veya diğer kıyafetlere hasar verebilir. Bu yüzden elde yıkanmaları önerilir.

4. Açık Fermuarlı Kıyafetler

Fermuarları açık olan kıyafetler, diğer giysilere zarar verebilir veya makinenin iç kısmında hasar oluşturabilir. Yıkama öncesinde fermuarların kapatılması önemlidir.

5. Bikini ve Mayo

Bu tür giysiler, yıkama sırasında deformasyona uğrayabilir. İnce kumaşlardan yapıldıkları için elde yıkanmaları daha uygundur.

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Çamaşır Makinesinde Asla Yıkanmaması Gereken 10 Eşya: Kimse Fark Etmiyor Ama Zararı Büyük - Resim: 3

6. Yanıcı Lekeler İçeren Kıyafetler

Yanıcı maddelerle kirlenmiş kıyafetler, yıkama sırasında tehlike oluşturabilir. Bu tür lekelerin önce uygun bir şekilde temizlenmesi gerekir.

7. Pullu ve Dantelli Kıyafetler

Pullu ve dantelli giysiler, yıkama sırasında hasar görebilir. Özel bakım gerektiren bu kıyafetlerin elde yıkanması önerilir.

8. Ağır Eşyalar (Büyük Battaniye vb.)

Aşırı ağır eşyalar, çamaşır makinenizin motoruna zarar verebilir. Bu tür eşyaların yıkanmasında dikkatli olunmalıdır.

9. Narin Kazaklar

İnce ve narin kumaşlardan yapılan kazaklar, yıkama sırasında çekilebilir veya şeklini kaybedebilir. Koruyucu bir torbada yıkanmaları önerilmektedir.

10. Kravat

Düşük kaliteli kumaşlardan üretilen kravatlar, yıkama sırasında bozulma riski taşır. Onları temizlerken kuru temizleme gibi alternatif yöntemler değerlendirilebilir.

Bu noktalara dikkat ederek çamaşır makinenizin ömrünü uzatabilir ve yıkama işlemlerinde en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.

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