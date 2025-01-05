Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem

DÜZENLİ BAKIMIN ÖNEMİ

Çamaşır makinesinin düzenli bakımı, titreşim ve kötü koku gibi sorunların önüne geçmek için oldukça önemlidir. Uzmanlar, makinenin kireç ve kir birikintilerini önlemek için zaman zaman boş olarak beyaz sirke ile çalıştırılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, tambur ve conta düzenli olarak temizlenmeli ve çamaşır makinesi kullanıldıktan sonra nemin birikmesini önlemek için kapak bir süre açık bırakılmalıdır.