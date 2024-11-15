Çabuk Sinirlenmenin Nedeni Bakın Neymiş!

SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Drhyman.com'da belirtilenlere göre, magnezyum, sinir sistemindeki nörotransmitter işlevlerini ve ruh halini düzenler. Bu mineralin eksikliği, stres hormonlarının kontrolünde bozulmalara neden olur. Özellikle magnezyum, NMDA reseptörlerini engeller; bu reseptörler, stresle aşırı uyarıldığında sinir sistemi tepki vermeye başlar ve ruh hali dengesizleşir.

ÖFKE DURUMUNU TETİKLİYOR

Magnezyum eksikliği, bu reseptörlerin daha fazla aktif hale gelmesine neden olarak sinir sisteminde aşırı uyarılabilirliği artırır ve bu da sinirlilik ile öfke gibi duygusal eğilimleri tetikler.