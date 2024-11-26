BYD’den Elektrikli Piyasasında Gövde Gösterisi: 15 Dakika Yeterli Olacak
Elektrikli araç sektörünün liderlerinden BYD, 2025 yılında piyasaya süreceği ikinci nesil Blade bataryasıyla devrim yaratmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD, bataryalar için getirdiği yenilikle elektrikli araçlarının menzilini artırmayı, batarya ömrünü uzatmayı ve şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı planlıyor.
BYD’nin Orta Asya ve Avrupa Otomotiv Satışları Direktörü Cao Shuang, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen COP29 İklim Konferansı sırasında yaptığı açıklamada, yeni nesil Blade bataryalarının sürüş performansını iyileştireceğini ve batarya yaşam döngüsünü uzatacağını vurguladı. Shuang, "2025 yılında tanıtılacak bu teknoloji, elektrikli araç kullanıcılarına daha uzun menzil ve daha kısa şarj süreleri sunacak" dedi.
İLK NESİL 2020’DE TANITILMIŞTI
2020 yılında tanıtılan ilk nesil Blade bataryaları, BYD’nin elektrikli araç serisinde yaygın olarak kullanılıyor. Güvenlik ve dayanıklılık odaklı bu bataryalar, lityum demir fosfat (LFP) kimyasıyla yüksek performans sunuyor. Yerel kaynaklara göre, ikinci nesil Blade bataryalarının 2024’ün ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
ŞARJ SÜRESİNDE BÜYÜK İYİLEŞTİRME
Yeni bataryaların 5,5 C şarj çarpanı sayesinde yaklaşık 10 dakika içinde yüzde 80’in üzerinde dolum sağlayacağı öngörülüyor. Bu, BYD’yi rakiplerinin bir adım önüne taşıyabilir. Bataryaların 14 C’den fazla deşarj çarpanı sunması da yüksek enerji ihtiyacı olan araçlarda üstün performans sağlayacak.
YANGWANG U7 VE YENİ BLADE TEKNOLOJİSİ
Bu gelişmiş batarya teknolojisi, BYD’nin ultra lüks alt markası Yangwang modellerinde kullanılacak. Yangwang U7 sedan, bu bataryayla donatılacak ilk araçlardan biri olacak. 1.000 beygir gücünde motoruyla dikkat çeken U7, yaklaşık 1 milyon yuan (140 bin dolar) fiyat aralığında satışa sunulacak. 2024 Guangzhou Otomobil Fuarı’nda ön satışa çıkan bu modelin resmi lansman tarihi ve fiyatlandırması ise henüz netleşmedi.
SEKTÖRDE DEVRİM GİBİ HAMLE
BYD’nin ikinci nesil Blade bataryası, elektrikli araçların geleceğini şekillendirecek bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Daha kısa şarj süreleri, uzun menzil ve yüksek dayanıklılık özellikleri, bu teknolojiyi rakiplerinden ayrıştıracak temel unsurlar olarak öne çıkıyor.