BYD’den Elektrikli Piyasasında Gövde Gösterisi: 15 Dakika Yeterli Olacak

YANGWANG U7 VE YENİ BLADE TEKNOLOJİSİ

Bu gelişmiş batarya teknolojisi, BYD’nin ultra lüks alt markası Yangwang modellerinde kullanılacak. Yangwang U7 sedan, bu bataryayla donatılacak ilk araçlardan biri olacak. 1.000 beygir gücünde motoruyla dikkat çeken U7, yaklaşık 1 milyon yuan (140 bin dolar) fiyat aralığında satışa sunulacak. 2024 Guangzhou Otomobil Fuarı’nda ön satışa çıkan bu modelin resmi lansman tarihi ve fiyatlandırması ise henüz netleşmedi.

SEKTÖRDE DEVRİM GİBİ HAMLE

BYD’nin ikinci nesil Blade bataryası, elektrikli araçların geleceğini şekillendirecek bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Daha kısa şarj süreleri, uzun menzil ve yüksek dayanıklılık özellikleri, bu teknolojiyi rakiplerinden ayrıştıracak temel unsurlar olarak öne çıkıyor.