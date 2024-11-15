BYD Düğmeye Bastı: Yeni Modeli Türkiye'ye Geliyor!
BYD, D-SUV segmentinde yer alan tamamen elektrikli yeni modeli BYD SEALION 7’yi tanıttı ve beklenen yeni modelin Türkiye pazarına giriş tarihini de paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD SEALION 7, arkadaki elektrikli motoruyla otomotiv piyasasını sarstı. 23.000 d/dak’ya kadar çıkabilen bu motor, aracın tek kademeli şanzımanıyla yüksek hızlara ulaşmasını sağlıyor. Bu motor, 230 kW (313 hp) güç ve 380 Nm tork üretiyor.
Arka tekerlekten çekişli modellerde bu güç tek motorla sağlanırken, dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ek olarak 160 kW (217 hp) güç üreten bir ön motor yer alıyor. Dört çeker SEALION 7 toplamda 390 kW (530 hp) güç ve 690 Nm tork sunuyor ve 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4.5 saniyede tamamlayarak 215 km/s maksimum hıza ulaşıyor.
BATARYA ŞARJI VE ÖZELLİKLERİ NELER?
SEALION 7, iki batarya seçeneğiyle geliyor. Arka çekişli ve dört çeker AWD modellerde yer alan 82.5 kWh kapasiteli Blade Batarya, WLTP standartlarına göre tek motorlu versiyonda 482 km, çift motorlu versiyonda ise 456 km menzil sunuyor. En üst modelde ise 91.3 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya bulunuyor ve bu batarya araca 502 km’ye kadar menzil sağlıyor. BYD SEALION 7, yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar batarya doluluğunu 150 kW DC hızlı şarj ile 32 dakikada, 230 kW DC hızlı şarj ile ise yalnızca 24 dakikada çıkartabiliyor.
BYD’nin e-Platform 3.0 mimarisi üzerine inşa edilen SEALION 7, firmanın Avrupa pazarında sunduğu Blade Batarya ile birlikte BYD’nin Cell-to-Body (CTB) teknolojisini de kullanıyor. CTB teknolojisi, aracın dayanıklılığını artıran ve petek yapılı yüksek mukavemetli bir alüminyum gövde sunuyor.
BÜYÜK KULLANIŞLI BAGAJ ALANI
BYD SEALION 7, arka koltuklar dik pozisyondayken 520 litrelik bagaj kapasitesine sahip. Koltuklar katlandığında bu hacim 1.789 litreye kadar çıkıyor. Ayrıca, 58 litrelik bir ön bagaj da küçük eşyalar için saklama alanı sağlıyor.
GELİŞMİŞ İÇ TASARIMI VE ARAÇ DONANIMI
Aracın ön panelinde yer alan 15.6 inç dokunmatik ekran, dikey ve yatay kullanım seçenekleriyle öne çıkıyor. Araç içi sesli kontrol sistemi sayesinde yolcular, sıcaklık, eğlence ve navigasyon gibi sistemleri kolaylıkla yönetebiliyor. Donanım özellikleri arasında ise 360 derece kamera, adaptif hız sabitleyici, ısıtmalı ve havalandırmalı elektrikli koltuklar, ön ve arka çarpışma uyarıları, trafik işareti tanıma ve şerit takip asistanı gibi çeşitli güvenlik sistemleri bulunuyor. SEALION 7, çocuk güvenliği için ISOFIX bağlantı noktaları, elektronik çocuk kilidi ve acil durum arama sistemi e-call gibi özellikleri de içeriyor.
TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
BYD SEALION 7’nin 2025’in üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.