BYD Düğmeye Bastı: Yeni Modeli Türkiye'ye Geliyor!

BATARYA ŞARJI VE ÖZELLİKLERİ NELER?

SEALION 7, iki batarya seçeneğiyle geliyor. Arka çekişli ve dört çeker AWD modellerde yer alan 82.5 kWh kapasiteli Blade Batarya, WLTP standartlarına göre tek motorlu versiyonda 482 km, çift motorlu versiyonda ise 456 km menzil sunuyor. En üst modelde ise 91.3 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya bulunuyor ve bu batarya araca 502 km’ye kadar menzil sağlıyor. BYD SEALION 7, yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar batarya doluluğunu 150 kW DC hızlı şarj ile 32 dakikada, 230 kW DC hızlı şarj ile ise yalnızca 24 dakikada çıkartabiliyor.

BYD’nin e-Platform 3.0 mimarisi üzerine inşa edilen SEALION 7, firmanın Avrupa pazarında sunduğu Blade Batarya ile birlikte BYD’nin Cell-to-Body (CTB) teknolojisini de kullanıyor. CTB teknolojisi, aracın dayanıklılığını artıran ve petek yapılı yüksek mukavemetli bir alüminyum gövde sunuyor.