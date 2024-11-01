Buzdolabındaki Gıdaların Ömrünü Uzatmak Bu Kadar Kolaymış: 1 Tane Koymanız Yeterli

Meyve ve sebzelerin kısa sürede bozulmasını önlemek için birçok farklı yöntem denense de, metal kaşık yöntemi dikkat çekiyor. Metal kaşığın, buzdolabında meydana gelen sıcaklık dalgalanmalarını dengeleyerek, özellikle su oranı yüksek sebzelerin tazeliğini korumada etkili olduğu ifade ediliyor.