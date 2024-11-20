Büyük Şehirlerde Yaşayanlar Soluğu Memleketinde Alacak: İnanılmaz Faydaları Var

Yapılan son araştırmalar, insan vücudunun bazı vitamin ve mineralleri solunum yoluyla havadan emebileceğini ortaya koydu. Bu özel bileşenlere "aeronutrientler" adı veriliyor.

HAVADAN GELEN BİLİMSEL KANITLANMIŞ BESİNLER

Newcastle Üniversitesi ve RMIT Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, iyot, çinko, manganez ve bazı vitaminler gibi temel mikro besinler solunum yoluyla vücuda alınabiliyor. Özellikle deniz kenarında yaşayan bireylerin, iyot bakımından zengin havayı soludukları için bu minerali daha yüksek düzeyde depolayabildiği tespit edildi.

Her gün yaklaşık 9 bin litre hava soluyan insan vücudu, oksijen alımının yanı sıra mikro besinlerin emilimi için de bir fırsat sunuyor. Araştırmacılar, akciğerlerin bağırsaklardan çok daha büyük molekülleri emme kapasitesine sahip olduğunu ve bu mekanizmanın besin alımını destekleyebileceğini ifade ediyor.