Buruşmuş Salatalıkları Sakın Çöpe Atmayın: Bu Yöntemle Kayış Gibi Oluyor
Salatalıklar, buzdolabında uzun süre kaldığında tazeliğini yitirip buruşabilir. Ancak, basit birkaç yöntemle onları yeniden canlı ve diri hale getirebilmek mümkün. İşte yöntemler...
Kaynak: Haber Merkezi
Salatalıklar, zamanla tazeliğini kaybedip gevşer ve buruşmaya başlar. Fakat, onları eski canlılığına kavuşturmak aslında düşünüldüğünden daha kolay. Buruşmuş salatalıkları tekrar dipdiri yapmak için uygulayabileceğiniz bazı etkili ipuçları ile sofralarınıza yine taze salatalıklar getirebilirsiniz. İşte salatalıklarınızı yeniden canlandırmanın en basit yöntemleri…
SULU KAP İÇERİSİNDE SAKLAMAK
Salatalıkları uzun süre taze tutmanın etkili bir yolu, su dolu bir kapta saklamaktır. Salatalıkları su dolu bir kabın içine yerleştirip üstünü kapatarak buzdolabında muhafaza edin. Bu yöntem, salatalıkların ihtiyacı olan nemi sürekli almasını sağlayarak buruşmadan daha uzun süre taze kalmalarına yardımcı olur.
NEMLİ BEZE SARMAK
Salatalıkların buzdolabında taze kalmasını sağlamak için bir diğer basit yöntem de onları nemli bir bezle sarmaktır. Buzdolabına yerleştirmeden önce temiz ve hafif nemli bir bezle sararak hava ile temasını azaltabilirsiniz. Bu, salatalıkların nemini korumasını sağlar ve buruşmalarını geciktirir.
SOĞUK SUDA TUTMAK
Salatalıkların tekrar canlanması için soğuk suda bekletmek oldukça etkili bir yoldur. Büyük bir kaseyi soğuk su ile doldurup içine birkaç buz küpü atarak suyun daha soğuk olmasını sağlayın. Buruşmuş salatalıkları bu suda 30 dakika ile 1 saat arasında bekletin. Soğuk su, salatalıkların kaybettiği nemi geri kazanmasını sağlar ve taze bir doku kazandırır.
ELMA SİRKESİ EKLEMEK
Soğuk suya bir çorba kaşığı elma sirkesi eklemek, salatalıkların daha kısa sürede tazelik kazanmasına yardımcı olabilir. Sirke, sebzelerin canlılığını artırır ve salatalıkların kaybettiği nemi geri emmesini sağlar. Sirkeli soğuk suya yatırılan salatalıklar, hızla canlanarak ilk günkü tazeliğine ulaşır.
SALATALIĞIN TAZELİĞİ NASIL KORUNUR?
Salatalıkları daha uzun süre taze tutmak için serin bir yerde saklamaya ve doğrudan güneş ışığından uzak tutmaya özen gösterin. Ayrıca, buzdolabında diğer sebzelerden ayrı bir kapta saklamak, salatalıkların buruşmasını önler ve daha uzun süre diri kalmalarını sağlar.