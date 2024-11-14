Buruşmuş Salatalıkları Sakın Çöpe Atmayın: Bu Yöntemle Kayış Gibi Oluyor

SULU KAP İÇERİSİNDE SAKLAMAK

Salatalıkları uzun süre taze tutmanın etkili bir yolu, su dolu bir kapta saklamaktır. Salatalıkları su dolu bir kabın içine yerleştirip üstünü kapatarak buzdolabında muhafaza edin. Bu yöntem, salatalıkların ihtiyacı olan nemi sürekli almasını sağlayarak buruşmadan daha uzun süre taze kalmalarına yardımcı olur.

NEMLİ BEZE SARMAK

Salatalıkların buzdolabında taze kalmasını sağlamak için bir diğer basit yöntem de onları nemli bir bezle sarmaktır. Buzdolabına yerleştirmeden önce temiz ve hafif nemli bir bezle sararak hava ile temasını azaltabilirsiniz. Bu, salatalıkların nemini korumasını sağlar ve buruşmalarını geciktirir.