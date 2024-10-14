Bursalılar Şekerlenmiş Reçel Nedir Bilmiyor! Meğer Tencereye 1 Kaşık Eklemek Yetiyormuş

ŞEFTALİ REÇELİNİN YAPILIŞI

Şeftalileri iyice yıkayın, kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Ardından, küçük küpler halinde doğrayın.



Bir tencereye doğranmış şeftalileri ve 1 su bardağı suyu ekleyin. Üzerine şekeri serpiştirip birkaç dakika bekleyin, böylece şeker şeftalilere iyice nüfuz etsin.



Orta ateşte şeftalileri kaynatmaya başlayın. Şeftaliler yumuşadıkça karıştırın ve oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alın.



Reçeliniz kıvam almaya başladığında yarım limonun suyunu ekleyin. Bu, şekerlenmeyi önlemenin en önemli adımıdır. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.



Hazırladığınız reçeli sıcak halde temiz kavanozlara doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirerek soğumaya bırakın.



Bu yöntemle yapılan şeftali reçeli, kıvamını uzun süre korurken, kahvaltı sofralarınıza da eşsiz bir lezzet katacak.