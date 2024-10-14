Bursalılar Şekerlenmiş Reçel Nedir Bilmiyor! Meğer Tencereye 1 Kaşık Eklemek Yetiyormuş
Bursalı ev hanımlarının reçelin şekerlenmesine karşı asırlardır kullandığı sır ortaya çıktı. Bu yöntemle reçel şekerlenmediği gibi, aromasına da aroma katıyor...
Kaynak: Haber Merkezi
Şeftali reçeli yaparken şekerlenme ve kıvam kaybı sık karşılaşılan bir sorun olabilir. Ancak, yılların tecrübesiyle geliştirilmiş bir yöntem sayesinde, bu sorun tamamen ortadan kalkıyor. Özellikle Bursalı ev hanımlarının reçel yapımında uyguladığı bazı püf noktaları, şekerlenmeyi önleyerek reçelin mükemmel bir kıvamda olmasını sağlıyor. İşte şekerlenmeyen ve uzun süre dayanıklı şeftali reçeli yapmanın sırları...
ŞEKERLENMEYEN ŞEFTALİ REÇELİNİN TARİFİ
1 kg şeftali
500 gr toz şeker
Yarım limonun suyu
1 su bardağı su
ŞEFTALİ REÇELİNİN YAPILIŞI
Şeftalileri iyice yıkayın, kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Ardından, küçük küpler halinde doğrayın.
Bir tencereye doğranmış şeftalileri ve 1 su bardağı suyu ekleyin. Üzerine şekeri serpiştirip birkaç dakika bekleyin, böylece şeker şeftalilere iyice nüfuz etsin.
Orta ateşte şeftalileri kaynatmaya başlayın. Şeftaliler yumuşadıkça karıştırın ve oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alın.
Reçeliniz kıvam almaya başladığında yarım limonun suyunu ekleyin. Bu, şekerlenmeyi önlemenin en önemli adımıdır. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
Hazırladığınız reçeli sıcak halde temiz kavanozlara doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirerek soğumaya bırakın.
Bu yöntemle yapılan şeftali reçeli, kıvamını uzun süre korurken, kahvaltı sofralarınıza da eşsiz bir lezzet katacak.