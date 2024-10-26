Burçlar Nedir? Burçlar Adlarını Nereden Almıştır?

Fiziksel bir gerçekliğe dayanmaktan ziyade, Dünya'nın hareketi ve Güneş'in konumu gibi astronomik olgular üzerine kuruludur. Bu yazımızda zodyak kuşağının ne olduğunu, burçlarla ilişkisini ve zodyakın astrolojiye etkisini ele alacağız.

ZODYAK KUŞAĞININ TEMELLERİ

Dünya, Güneş'in etrafında eliptik bir yörünge izleyerek döner ve bu yörüngenin yer aldığı düzleme ekliptik düzlem adı verilir. Dünya'nın dönüş ekseninin eğik olması nedeniyle bu düzlem, ekvator düzlemiyle çakışmaz; iki düzlem arasında yaklaşık 23.4°’lik bir açı vardır. Bu durum, Dünya'da bir gözlemcinin gökyüzündeki yıldızları ve gezegenleri yıl boyunca farklı konumlarda görmesine yol açar.

BURÇLAR KUŞAĞI (ZODYAK KUŞAĞI) NEDİR?

Burçlar kuşağı, ekliptik düzlemin 8 derece kuzey ve güneyini kapsayan, yıldız kümelerini ve gezegenlerin yörüngelerini içine alan gökyüzü bölgesidir. 12 burcu simgeleyen takımyıldızlar, bu kuşak üzerinde yaklaşık olarak eşit aralıklarla yer alır. Bir kişi doğduğunda Güneş, hangi burç takımyıldızının bulunduğu konumda ise o kişinin burcu da buna göre belirlenir.

BURÇLAR KUŞAĞINDAKİ 12 TAKIMYILDIZ VE KAYMALAR

Zodyak kuşağındaki takımyıldızlar, 3000 yıl önce Babiller tarafından gökyüzü gözlemleriyle belirlenmiştir. Ancak, Dünya'nın presesyon hareketi olarak bilinen yalpalama hareketi nedeniyle, bu burç takımyıldızlarının konumları günümüzde bir miktar kayma göstermiştir. Örneğin, geçmişte yaz gündönümünde Güneş, Yengeç burcundayken günümüzde İkizler burcuna daha yakın bir konumdadır. Bu kayma, burçların fiziksel bir gerçeklik olmaktan çok tanımsal bir çerçevede yer aldığını vurgulamaktadır.

ZODYAK KUŞAĞINDAKİ TAKIMYILDIZLAR NE KADAR GERÇEK?

Takımyıldızlar aslında tamamen keyfi bir düzenlemeye dayanır. Aynı doğrultuda görülen yıldızların çoğu birbirine yakın konumda değildir ve başka bir gezegenden bakıldığında bu yıldızlar tamamen farklı görünebilir. Bu nedenle burçlar, fizik yasaları açısından evrensel bir gerçeklik sunmaz. Ancak geçmişten bugüne bir anlam kazandırılmış olması, burçları astrolojide etkili bir simge haline getirmiştir.

DÜNYA’NIN YALPALAMA HAREKETİ VE BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle presesyon hareketi, gökyüzündeki takımyıldızların yerlerini değiştirmektedir. Bu yalpalama, yaklaşık 26.000 yılda bir tam bir tur tamamlar. Geçmişte yaz gündönümünde Yengeç burcunda bulunan Güneş, günümüzde İkizler'e kaymıştır ve binlerce yıl sonra Boğa burcuna geçmesi beklenmektedir.

BURÇLARIN TARİHSEL KÖKENİ BABİLLERİN ASTROLOJİK SİSTEMİ

Yaklaşık 3000 yıl önce yaşamış Babiller, 12 aylık ay takvimini kullanarak burçlar kuşağını da 12 parçaya bölmüşlerdir. Her aya bir burç denk getirilmiştir, fakat bu tanımlamadan önce burçlar kuşağında 13 takımyıldız vardı. Zaman içinde astrolojiye olan ilginin artması ve geleneklerin etkisiyle 12 burç, bugünkü astroloji sisteminde temel burç takımyıldızları olarak yerini almıştır.

Bu bilgiler ışığında zodyak kuşağı, astronomik gözlemlere dayansa da fiziksel bir gerçeklik olmaktan çok, insanların binlerce yıl boyunca geliştirdiği bir tanım olarak varlığını sürdürmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi