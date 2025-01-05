Bunu Yaptıktan Sonra Lavabolar Asla Tıkanmayacak! Tesisat Ustalarının Gizli Tüyosu

HER HAFTA KAYNAR SU İLE TEMİZLİK

Tesisatçılar, lavaboların düzenli olarak kaynar su ile temizlenmesini tavsiye ediyor. Haftada bir kez uygulanacak bu yöntem, borularda biriken yağ ve kirlerin çözülmesine yardımcı olur. Kaynamış suyu lavaboya azar azar dökmek, hem tıkanıklıkların önüne geçer hem de kötü kokuları engeller.