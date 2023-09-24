Bulgurun lezzetini kaçıran hata! Pilav pişirirken mutlaka aklınızda bulunmalı

gidilesi.net sitesindeki içeriğe göre; Bulgur hem doyurucu hem pratik olması nedeniyle tercih edilir. Ucuz besinlerden biri olan bulgur çokta faydalıdır. Mide dostu olan bulgur aynı zamanda da cilt sağlığına iyi gelen gıdalar arasında yer almaktadır.

Araştırmacılar bulgurun pirinçten daha faydalı olduğunu çoğu zaman ortaya çıkarmıştır. Evde bulgur pilavı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır.

Bulgurun lezzetli olmasını sağlamak aslında çok basittir. Sadece bir kaç aşçılık sırrıyla sizlerde evde bulgur pilavı yaparken daha lezzetli olmasını sağlayabileceksiniz.

Türk mutfağında bulgur pilavı sofralardan eksik olmaz. Kimi zaman bulgurla çorba kimi zaman bulgurla köfte kimi zamanda bulgurla kısır yaparız.

Ancak en çok tercih edilen yemek tarifi bulgur pilavıdır! İşte bulgurun daha lezzetli olmasını sağlayan bazı önemli püf noktalar

Bulgur genelde Türk mutfağında pilav yapılır. Bulgur pilavı kültürümüzde büyükçe yer tutar. Ancak bazı durumlarda bulgur pilavı yaparken pilavın pişmemesi gibi bir sorunla karşılaşabiliriz.

DAHA İYİ BİR BULGUR PİLAVI İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Daha iyi bir bulgur pilavı pişirmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Örneğin bulgur pilavını pişirirken su kaynadıktan sonra ocağın altını kısmak gerekmektedir. Eğer bu yapılmazsa bulgurlar pişmeden suyunu çekecektir. Bu nedenle de bulgurlar çiğ kalacaktır. Bulgur pilavının lezzeti de kaçmış olacaktır.

BULGUR PİLAVINDA ÇEŞME SUYU KULLANMAYIN

Bir diğer hata da bulgur pilavı yaparken çeşme suyu kullanılmasıdır. Bu hatadan da vazgeçmek gerek. Çünkü çeşme suyu kireçli olduğu için yapılan bulgur pilavının lezzetini kaçıracaktır. Aynı uyarıyı pirinç pilavı yaparken de dikkate almanızda fayda var.

BULGURU SAKIN YIKAMAYIN

Büyük bir hatada bulguru pişirmeden önce yıkamak. Bulguru pirinç gibi suda bekletmeye veya yıkamaya gerek yoktur. Eğer bulguru yıkıyor veya suda bekletiyorsanız yapacağınız bulgur pilavı çok lezzetsiz bir pilav olacaktır.

LİMON SUYU MUCİZESİNDEN YARARLANIN

Öte yandan çok sayıda usta aşçı lezzetli bulgur pilavı yapmak için malzemeleri eklerken 1 tatlı kaşığı limon suyu da eklemektedir. Limon suyu eklenen pilav çok daha lezzetli olmaktadır. En azından 1 kez bu şekilde pilav yapan bir daha vazgeçememektedir.

Bulgur pilavı yaparken bu mutfak sırlarını arkadaşlarınızda uygulasın istiyorsanız onlarla paylaşmayı ihmal etmeyin.

BULGUR PİLAVI YANINA YAKIŞAN LEZZETLER



1. Yoğurt: Bulgur pilavı ile yoğurt birbirini tamamlayan lezzetlerdir. Yoğurdun soğukluğu, pilavın sıcaklığı ile harika bir denge sağlar. Ayrıca yoğurdun içerdiği probiyotikler de sindirim sisteminize faydalı olacaktır.

2. Turşu: Turşu, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir ve bulgur pilavı ile de harika bir uyum sağlar. Özellikle lahana turşusu, bulgur pilavının lezzetini tamamlar.

3. Salata: Bulgur pilavı yanında taze bir salata da harika bir seçim olacaktır. Yeşilliklerin ferahlığı, pilavın doyuruculuğu ile birlikte mükemmel bir denge sağlar.

4. Kuru fasulye: Bulgur pilavı ile kuru fasulye, Türk mutfağının en sevilen ikililerinden biridir. Hem besleyici hem de doyurucu olan bu ikili, özellikle kış aylarında sıcak bir öğün için idealdir.

5. Et yemekleri: Bulgur pilavı yanında servis edilebilecek birçok et yemeği vardır. Özellikle kuzu veya tavuk güveç, bulgur pilavı ile harika bir uyum sağlar.