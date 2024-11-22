Bulaşıkları İnci Gibi Parlatan Yöntem: Bulaşık Makinesine 1 Tane Atmanız Yeterli

KABARTMA TOZU: SADECE MUTFAKTA DEĞİL

Kabartma tozu yalnızca lezzetli kekler için değil, temizlik alanında da etkili bir yardımcı. Fayans, lavabo, mermer gibi yüzeylerde zamanla oluşan sararmaları ve lekeleri gidermek için de kullanılabilir. Bir miktar kabartma tozunu yüzeye uygulayıp ovalayarak bu alanları ilk günkü görünümüne kavuşturabilirsiniz.