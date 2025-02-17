Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı

2. SÜZGEÇ TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEK

Bulaşık makinelerinin içindeki süzgeçler, yemek artıkları ve kalıntılar nedeniyle tıkanabilir. Bu durum, makinenin performansını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda arızalara da yol açabilir. Uzmanlar, süzgeçlerin en az her 10 yıkamada bir temizlenmesini öneriyor. Filtreleri makineden çıkararak su ve sabunla yıkamak, tıkanmaları önleyerek cihazın daha verimli çalışmasını sağlıyor.

3. BULAŞIKLARI ÖNCEDEN DURULAMAK

Bulaşıkları makineye koymadan önce durulamak, yaygın bir alışkanlık olmasına rağmen modern bulaşık makinelerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Yeni nesil bulaşık makineleri, yemek artıklarını algılayarak buna göre programını ayarlıyor. Önceden durulanmış bulaşıklar, sensörleri yanıltarak daha kısa ve etkisiz bir yıkama sürecine yol açabiliyor. Bu nedenle, sadece kaba yemek artıklarını temizlemek yeterli.