Bulaşık Makinesini Temizlemenin Kolay Yöntemi: Ömrünü Uzatıyor, Performansını 2 Kat Artırıyor

Her bulaşık makinesi modeli farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle, kullanım kılavuzundaki bakım ve temizlik talimatlarını dikkatlice incelemek önemlidir. Kılavuzda yer alan öneriler, makinenizin verimli çalışmasına ve uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.

FİLTRE TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Makinenizin filtreleri, yemek artıkları ve kirlerin birikmesiyle tıkanabilir. Bu durum, makinenin performansını olumsuz etkiler. Filtreleri düzenli olarak çıkararak sıcak su ve sabunla yıkayın. Eğer kir birikimi yoğunsa, yumuşak bir fırça yardımıyla nazikçe temizleyebilirsiniz.