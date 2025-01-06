Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak

İşte bulaşık yerleşimi için öneriler:

Bardak ve Kaseler: Üst rafa, ağızları aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu yerleşim, püskürtme kollarının her yüzeye ulaşarak etkili bir temizlik yapmasını sağlar.

Çatal ve Bıçaklar: Çatal-bıçak takımı yerleştirilirken bıçakların keskin uçları aşağı bakmalıdır. Bu, suyun bu parçalara daha iyi ulaşmasını sağlar ve güvenliği artırır.

Tencere ve Tavalar: Alt rafta yer almalı ve sert kirlerin temizlenmesi için daha güçlü su basıncından faydalanılmalıdır.