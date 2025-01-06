Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak
Bulaşık makineleri, mutfakta zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayan en önemli yardımcılar arasında yer alıyor. Ancak doğru kullanım, hem daha etkili bir temizlik sağlamak hem de su ve enerji tasarrufu yapmak açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar, bulaşık makinesini doğru şekilde yerleştirmenin faturalarda önemli bir düşüş sağlayabileceğine dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzman Lucina Fox, bulaşık makinesinin verimli kullanımına ilişkin ipuçları paylaştı. Fox’a göre, makinenin iç tasarımı doğru değerlendirildiğinde hem temizlik kalitesi artıyor hem de kaynak israfı önleniyor.
İşte bulaşık yerleşimi için öneriler:
Bardak ve Kaseler: Üst rafa, ağızları aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu yerleşim, püskürtme kollarının her yüzeye ulaşarak etkili bir temizlik yapmasını sağlar.
Çatal ve Bıçaklar: Çatal-bıçak takımı yerleştirilirken bıçakların keskin uçları aşağı bakmalıdır. Bu, suyun bu parçalara daha iyi ulaşmasını sağlar ve güvenliği artırır.
Tencere ve Tavalar: Alt rafta yer almalı ve sert kirlerin temizlenmesi için daha güçlü su basıncından faydalanılmalıdır.
DOĞRU YERLEŞTİRME VE TASARRUF
Fox, bulaşıkları yerleştirirken iç yüzeylerin dışa dönük olmasının püskürtme kollarının etkili çalışmasına yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca, makineyi tamamen doldurmadan çalıştırmanın kaynak israfına yol açabileceği, ancak aşırı doldurmanın da temizlik performansını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.
DURULAMA GEREKLİLİĞİ
Birçok kişi, bulaşıkları makineye koymadan önce durulama yapmayı tercih etse de bu alışkanlık gereksiz su ve enerji tüketimine neden olabilir. Fox, yalnızca büyük yiyecek kalıntılarının temizlenmesinin yeterli olduğunu ve makinenin geri kalan işi kolaylıkla yapabileceğini ifade etti.
Makinenizi tamamen dolduğunda çalıştırın ancak aşırı doldurmayın.
Sert kirleri alt rafa, hassas eşyaları üst rafa yerleştirin.
Kış aylarında enerji tasarrufu için mümkünse kısa programları tercih edin.