Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti
Bulaşık makinesi, modern mutfakların vazgeçilmezi haline gelmiş bir cihaz. Ancak bulaşık makinelerinin sadece bulaşık araç-gereçlerinin yanı sıra, birçok eşya için de mucizevi hünerler gösterebildiğini biliyor muydunuz? İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Zaman, su ve enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra, temizlikteki başarısıyla da hayatı kolaylaştırır. Ancak, bu cihazın sağladığı faydalar yalnızca bulaşık yıkamakla sınırlı değildir. İşte bulaşık makinesiyle temizlenebilecek 20 beklenmedik eşya…
Diş fırçası tutucuları
Diş fırçası tutucuları, zamanla sabun ve diş macunu kalıntılarıyla kirlenir. Bu kalıntıları temizlemek için, tutucuları bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirip normal yıkama döngüsünü başlatabilirsiniz.
Süngerler
Temizlikte kullanılan süngerler, sıkça bakteri biriktirir. Bu süngerleri, bulaşık makinesinin üst rafına koyarak hijyenik bir şekilde temizleyebilirsiniz.
Vazolar
Dar ve zor temizlenen vazolar, bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir. Ancak, antika veya kırılgan olanları el ile yıkamak daha güvenlidir.
Cam abajur şapkaları
Lambaların cam parçaları da bulaşık makinesinde temizlenebilir. Parlaklıklarını korumak için, makineden çıkarırken eldiven kullanmak faydalı olacaktır.
Sabunluklar
Sabunluklar hızla kir ve biyofilm biriktirir. Üst rafında yıkayarak temizleyebilirsiniz, ancak elle boyanmış sabunlukları makinede yıkamamalısınız.
Elektrikli süpürge nozulları
Plastik elektrikli süpürge nozulları, bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilir. Küçük parçalar üst rafta, büyük parçalar ise alt rafta yer almalıdır.
Plastik taraklar
Plastik saç tarakları ve fırçalar bulaşık makinesinde temizlenebilir. Bunları çatal-bıçak sepetine yerleştirip yıkayın. Ahşap tarakları makineye koymaktan kaçının.
Faraşlar ve fırçalar
Faraş ve süpürgeleri, üzerine biriken kirlerden arındırmak için bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Yıkamadan önce, kalan kalıntıları temizlemeyi unutmayın.
Izgaralar ve ızgara levhaları
Metal veya plastik ızgaraları bulaşık makinesine koyarak hızlıca temizleyebilirsiniz. Yıkama sonrasında eski görünümlerine kavuşurlar.
Silikon pişirme paspasları
Yemek artıkları ve yağla kirlenen silikon pişirme paspasları, bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir.
Saksılar
Eski saksıları temizleyip, bakterilerin yayılmasını engellemek için bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Öncesinde toprak kalıntılarını temizlediğinizden emin olun.
Bebek diş kaşıyıcıları ve emzikler
Bebeklerin emziklerini ve diş kaşıyıcılarını küçük eşya gözüne yerleştirerek bulaşık makinesinde hijyenik bir şekilde yıkayabilirsiniz.
Beyzbol şapkaları
Beyzbol şapkaları, şekillerini bozmadan bulaşık makinesinde yıkanabilir. Üst raf veya özel şapka çerçevelerine yerleştirerek yıkayın.
Golf topları
Golf topları, file torbalara yerleştirilerek bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bu sayede eski parlaklıklarına kavuşurlar.
Bahçe aletleri
Küçük bahçe aletlerini bulaşık makinesine koyarak kir, bakteri ve pestisit kalıntılarından arındırabilirsiniz. Ancak ahşap saplı olanlardan kaçının.
Kauçuk paspaslar
Banyoda veya arabada kullanılan kauçuk paspasları, bulaşık makinesinde hijyenik şekilde temizlenebilir.
Duş ayakkabıları ve terlikler
Plastik veya kauçuk terlikler, bulaşık makinesinde zarar görmeden temizlenebilir. Ağartıcı deterjan kullanmamaya özen gösterin.
Mikrodalga fırın döner tablaları
Mikrodalga fırının cam döner tablası da bulaşık makinesinde temizlenebilir. Yıkadıktan sonra pırıl pırıl olacaktır.
Evcil hayvan oyuncakları
Kauçuk ve plastik evcil hayvan oyuncakları bulaşık makinesinde temizlenebilir, böylece hijyen sağlanır ve oyuncakların ömrü uzar.
Çocuk oyuncakları
Küçük oyuncaklar ve banyo oyuncakları bulaşık makinesinin üst rafında güvenle yıkanabilir. Küçük eşyaları file torbalara koyarak koruyabilirsiniz.