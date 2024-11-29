Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti

Zaman, su ve enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra, temizlikteki başarısıyla da hayatı kolaylaştırır. Ancak, bu cihazın sağladığı faydalar yalnızca bulaşık yıkamakla sınırlı değildir. İşte bulaşık makinesiyle temizlenebilecek 20 beklenmedik eşya…

Diş fırçası tutucuları

Diş fırçası tutucuları, zamanla sabun ve diş macunu kalıntılarıyla kirlenir. Bu kalıntıları temizlemek için, tutucuları bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirip normal yıkama döngüsünü başlatabilirsiniz.

Süngerler

Temizlikte kullanılan süngerler, sıkça bakteri biriktirir. Bu süngerleri, bulaşık makinesinin üst rafına koyarak hijyenik bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Vazolar

Dar ve zor temizlenen vazolar, bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir. Ancak, antika veya kırılgan olanları el ile yıkamak daha güvenlidir.