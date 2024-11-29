Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti

Bulaşık makinesi, modern mutfakların vazgeçilmezi haline gelmiş bir cihaz. Ancak bulaşık makinelerinin sadece bulaşık araç-gereçlerinin yanı sıra, birçok eşya için de mucizevi hünerler gösterebildiğini biliyor muydunuz? İşte ayrıntılar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti - Resim: 1

Zaman, su ve enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra, temizlikteki başarısıyla da hayatı kolaylaştırır. Ancak, bu cihazın sağladığı faydalar yalnızca bulaşık yıkamakla sınırlı değildir. İşte bulaşık makinesiyle temizlenebilecek 20 beklenmedik eşya…

Diş fırçası tutucuları

Diş fırçası tutucuları, zamanla sabun ve diş macunu kalıntılarıyla kirlenir. Bu kalıntıları temizlemek için, tutucuları bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirip normal yıkama döngüsünü başlatabilirsiniz.

Süngerler

Temizlikte kullanılan süngerler, sıkça bakteri biriktirir. Bu süngerleri, bulaşık makinesinin üst rafına koyarak hijyenik bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Vazolar

Dar ve zor temizlenen vazolar, bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir. Ancak, antika veya kırılgan olanları el ile yıkamak daha güvenlidir.

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Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti - Resim: 2

Cam abajur şapkaları

Lambaların cam parçaları da bulaşık makinesinde temizlenebilir. Parlaklıklarını korumak için, makineden çıkarırken eldiven kullanmak faydalı olacaktır.

Sabunluklar

Sabunluklar hızla kir ve biyofilm biriktirir. Üst rafında yıkayarak temizleyebilirsiniz, ancak elle boyanmış sabunlukları makinede yıkamamalısınız.

Elektrikli süpürge nozulları

Plastik elektrikli süpürge nozulları, bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilir. Küçük parçalar üst rafta, büyük parçalar ise alt rafta yer almalıdır.

Plastik taraklar

Plastik saç tarakları ve fırçalar bulaşık makinesinde temizlenebilir. Bunları çatal-bıçak sepetine yerleştirip yıkayın. Ahşap tarakları makineye koymaktan kaçının.

Faraşlar ve fırçalar

Faraş ve süpürgeleri, üzerine biriken kirlerden arındırmak için bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Yıkamadan önce, kalan kalıntıları temizlemeyi unutmayın.

Izgaralar ve ızgara levhaları

Metal veya plastik ızgaraları bulaşık makinesine koyarak hızlıca temizleyebilirsiniz. Yıkama sonrasında eski görünümlerine kavuşurlar.

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Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti - Resim: 3

Silikon pişirme paspasları

Yemek artıkları ve yağla kirlenen silikon pişirme paspasları, bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir.

Saksılar

Eski saksıları temizleyip, bakterilerin yayılmasını engellemek için bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Öncesinde toprak kalıntılarını temizlediğinizden emin olun.

Bebek diş kaşıyıcıları ve emzikler

Bebeklerin emziklerini ve diş kaşıyıcılarını küçük eşya gözüne yerleştirerek bulaşık makinesinde hijyenik bir şekilde yıkayabilirsiniz.

Beyzbol şapkaları

Beyzbol şapkaları, şekillerini bozmadan bulaşık makinesinde yıkanabilir. Üst raf veya özel şapka çerçevelerine yerleştirerek yıkayın.

Golf topları

Golf topları, file torbalara yerleştirilerek bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bu sayede eski parlaklıklarına kavuşurlar.

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Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti - Resim: 4

Bahçe aletleri

Küçük bahçe aletlerini bulaşık makinesine koyarak kir, bakteri ve pestisit kalıntılarından arındırabilirsiniz. Ancak ahşap saplı olanlardan kaçının.

Kauçuk paspaslar

Banyoda veya arabada kullanılan kauçuk paspasları, bulaşık makinesinde hijyenik şekilde temizlenebilir.

Duş ayakkabıları ve terlikler

Plastik veya kauçuk terlikler, bulaşık makinesinde zarar görmeden temizlenebilir. Ağartıcı deterjan kullanmamaya özen gösterin.

Mikrodalga fırın döner tablaları

Mikrodalga fırının cam döner tablası da bulaşık makinesinde temizlenebilir. Yıkadıktan sonra pırıl pırıl olacaktır.

Evcil hayvan oyuncakları

Kauçuk ve plastik evcil hayvan oyuncakları bulaşık makinesinde temizlenebilir, böylece hijyen sağlanır ve oyuncakların ömrü uzar.

Çocuk oyuncakları

Küçük oyuncaklar ve banyo oyuncakları bulaşık makinesinin üst rafında güvenle yıkanabilir. Küçük eşyaları file torbalara koyarak koruyabilirsiniz.

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