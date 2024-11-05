Bulaşık Makineniz Eğer Kokuyorsa Sebebi Buymuş: Çözümü Çok Basit

Bulaşık makinelerinde, yiyecek parçalarını yakalamak amacıyla bir filtre bulunur. Bazı modeller kendiliğinden temizlenirken, diğerleri için kullanıcıların temizliği kendilerinin yapması gerekmektedir. Hangi tür filtreye sahip olduğunuzu öğrenmek için, öncelikle ürün kılavuzunu dikkatlice okumanız önerilir. Ardından, filtreyi nasıl bulacağınız ve temizleyeceğiniz konusunda kılavuzda belirtilen adımları takip etmelisiniz.

FİLTRE TEMİZLEME ADIMLARI

Filtre temizlenmediği takdirde, sadece kötü kokulara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda makinenin verimli çalışmasını da engelleyebilir ve uzun vadede arızalara neden olabilir. Biriken kalıntılar, drenaj sistemini tıkayarak suyun düzgün bir şekilde tahliye olmasını engelleyebilir ve pompa gibi önemli parçalar üzerinde sorunlara yol açabilir.