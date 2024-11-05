Bulaşık Makineniz Eğer Kokuyorsa Sebebi Buymuş: Çözümü Çok Basit
Bulaşık makineleri, günlük yaşamın vazgeçilmez yardımcıları arasında yer alırken, birçok kişi tarafından göz ardı edilen bir konu, bu makinelerin filtrelerinin düzenli olarak temizlenmemesinin hijyen ve performansı olumsuz etkiler. Peki, bulaşık makinenizdeki kötü kokular nasıl giderilir?
Kaynak: Haber Merkezi
Bulaşık makinelerinde, yiyecek parçalarını yakalamak amacıyla bir filtre bulunur. Bazı modeller kendiliğinden temizlenirken, diğerleri için kullanıcıların temizliği kendilerinin yapması gerekmektedir. Hangi tür filtreye sahip olduğunuzu öğrenmek için, öncelikle ürün kılavuzunu dikkatlice okumanız önerilir. Ardından, filtreyi nasıl bulacağınız ve temizleyeceğiniz konusunda kılavuzda belirtilen adımları takip etmelisiniz.
FİLTRE TEMİZLEME ADIMLARI
Filtre temizlenmediği takdirde, sadece kötü kokulara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda makinenin verimli çalışmasını da engelleyebilir ve uzun vadede arızalara neden olabilir. Biriken kalıntılar, drenaj sistemini tıkayarak suyun düzgün bir şekilde tahliye olmasını engelleyebilir ve pompa gibi önemli parçalar üzerinde sorunlara yol açabilir.
FİLTREYİ BULUN
Bulaşık makinesinin iç kısmındaki zeminde genellikle filtre yer alır. Alt rafı çıkararak filtreyi arayın. Silindirik filtreler genellikle döndürülerek yerinden çıkarılır. Bazı modellerde bu filtrenin alt kısmında ikinci bir düz filtre de bulunabilir.
FİLTREYİ KALDIRIN
Kılavuzdaki adımları izleyerek silindirik filtreyi çevirebilirsiniz. Filtre kilidini açtıktan sonra nazikçe yukarı doğru çekerek çıkarın. İkinci filtreyi de aynı şekilde çıkarın.
FİLTREYİ YIKAYIN VE FIRÇALAYIN
Bir kaba sıcak su ve yağ çözücü bulaşık deterjanı karıştırın. Filtreyi bu karışıma batırarak yiyecek kalıntılarının gevşemesi için 5 dakika bekleyin. Ardından bir sünger veya eski bir diş fırçası ile kalıntıları temizleyin.
FİLTRE YUVASINI TEMİZLEYİN
Filtreyi bekletirken, bulaşık makinesinin altındaki filtre yuvasını da temizlemeyi unutmayın. Bunun için mikrofiber bir bez veya sünger kullanabilirsiniz. Eğer kalıntılar sıkışmışsa, süngerinize biraz karbonat serpip nazikçe ovalayarak temizleyin; karbonat, pisliklerin gevşemesine yardımcı olur.
FİLTREYİ DURULAYIN VE YENİDEN TAKIN
Filtreyi bol suyla durulayarak temizleyin. Ardından önce düz filtreyi, sonra da silindirik filtreyi doğru bir şekilde yerine takın. Alt rafı tekrar yerine yerleştirin.
BULAŞIK MAKİNESİNİ BOŞ ÇALIŞTIRIN
Son olarak, bulaşık makinenizi, özel bir makine temizleyici kullanarak boş bir programda çalıştırın. Bu işlem, makinenizin iç kısmını iyice temizler. Düzenli filtre temizliği, bulaşık makinenizin performansını artıracak ve kötü kokuların oluşumunu engelleyecektir.