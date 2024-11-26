Bulaşık Makinelerinde Neden Çamaşır Makineleri Gibi Cam Bulunmaz?

Ses Yalıtımı

Bulaşık makineleri, suyu yüksek tazyik ile püskürttüğü için çalışma sırasında gürültü oluşturur. Su püskürme hızının 150 km/saate kadar çıkabildiği bu makinelerde, dış kaplamada kullanılan yalıtım malzemeleri sesin minimum seviyede hissedilmesini sağlar. Cam kapak kullanılması durumunda, ses yalıtımı azalır ve makine çok daha gürültülü çalışırdı.

Camın Olmadığı Verimli Bir Sistem

Bulaşık makineleri, 1850'de hayatımıza giren ilk tasarımlarından bu yana sürekli gelişim gösterdi. Daha az su tüketimi, enerji tasarrufu ve sessiz çalışma özellikleriyle bugünkü haline ulaştı. Cam kapak olmaması, hem maliyet hem de kullanım kolaylığı açısından bulaşık makinelerinin tasarımında uygun bir tercih oldu.