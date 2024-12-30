Bugüne Kadar Ölümcül Kazaya Karışmamış Uçaklar Ortaya Çıktı: İşte En Güvenli Uçaklar
Havacılık sektöründe güvenlik, her zaman birinci öncelik oldu. Bazı uçaklar ise, bugüne kadar hiç ölümcül kaza yaşamadan gökyüzünde güvenle uçmayı başarmış ve teknoloji ile güvenliğin zirveye ulaşmasını temsil etmeye devam ediyor. İşte hiç ölümcül kazalara karışmayan uçaklar...
Kaynak: Haber Merkezi
Hem tasarımları hem de performanslarıyla dikkat çeken bu uçaklar, havacılık dünyasında güvenliğin simgesi haline gelmiştir. İşte ölümcül kazaya karışmadan uzun yıllar güvenli bir şekilde uçan, sıfır ölümcül kaza istatistiğiyle öne çıkan uçaklar...
AİRBUS A350
Geniş gövdeli ve çift motorlu olan Airbus A350, kompozit malzemelerle üretilmiş olup 300 ile 410 yolcu kapasitesine sahiptir. Uzun menzilli uçuşlar için tasarlanmış olan bu model, güvenlik açısından oldukça yüksek bir performans sergilemiştir.
AİRBUS A380
Dört motorlu ve çift katlı olan Airbus A380, 555 yolcu kapasitesine sahip dünyanın en büyük yolcu uçağıdır. Geniş kabin alanı ve uzun menzilli uçuş özellikleriyle, sektördeki güvenlik standartlarını en üst seviyeye taşımaktadır.
COMAC C919
Çinli Comac firması tarafından üretilen Comac C919, 158 ila 174 yolcu kapasitesine sahip dar gövdeli bir uçaktır. Airbus A320 ve Boeing 737 modelleriyle rekabet etmesi beklenen bu uçak, güvenliğiyle de dikkat çekiyor.
AİRBUS A319/A320/A321 NEO
A320 ailesinin Neo serisi, geliştirilmiş aerodinamik yapısı ve yeni motor seçenekleriyle daha yüksek yakıt verimliliği sağlarken, yolcu kapasitesi 140 ile 244 arasında değişen bu uçaklar, yüksek güvenlik performansıyla öne çıkıyor.
AİRBUS A340
Dört motorlu geniş gövdesiyle dikkat çeken Airbus A340, 210 ile 370 yolcu kapasitesine sahip olup, uzun menzilli uçuşlarda güvenliği en üst düzeye çıkaran bir tasarıma sahiptir.
BOEİNG 717 (MD-95)
Kısa ve orta menzilli uçuşlar için tasarlanan Boeing 717 (MD-95), 100 yolcu kapasitesine sahip dar gövdeli bir uçaktır. Başlangıçta McDonnell Douglas tarafından geliştirilmiş olan uçak, Boeing tarafından 717 olarak yeniden adlandırılmıştır ve güvenlikteki başarısını kanıtlamıştır.
BOEİNG 747-8
Dört motorlu ve çift katlı olan Boeing 747-8, yaklaşık 410 yolcu kapasitesine sahiptir. Uzun menzilli uçuşlar için tasarlanmış bu model, sektördeki güvenlik standartlarını en üst seviyeye taşıyan bir uçak olarak dikkat çekmektedir.
AİRBUS A300 BELUGA
Airbus’ın büyük kargoları taşımak için ürettiği Airbus A300 Beluga, geniş gövdesiyle dikkat çeker ve özellikle uçak parçalarının taşınmasında kullanılır. Güvenliği ile ön plana çıkan bu uçak, havacılığın önemli taşımacılık araçlarından biridir.
BOEİNG 787 DREAMLİNER
Geniş gövdeli ve çift motorlu olan Boeing 787 Dreamliner, kompozit malzemelerle üretilmiş olup yüksek yakıt verimliliği ve güvenliği ile bilinir. 242 ila 335 yolcu kapasitesine sahip olan bu uçak, uzun menzilli uçuşlarda yüksek güvenlik standartlarına ulaşmıştır.