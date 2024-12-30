Bugüne Kadar Ölümcül Kazaya Karışmamış Uçaklar Ortaya Çıktı: İşte En Güvenli Uçaklar

AİRBUS A350

Geniş gövdeli ve çift motorlu olan Airbus A350, kompozit malzemelerle üretilmiş olup 300 ile 410 yolcu kapasitesine sahiptir. Uzun menzilli uçuşlar için tasarlanmış olan bu model, güvenlik açısından oldukça yüksek bir performans sergilemiştir.