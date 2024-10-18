Bugün Burçları Neler Bekliyor? Dikkat... Havada Aşk Kokusu Var!

İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran)

Eşiniz, sevgiliniz ya da iş ortağınızdan daha fazla destek göreceğiniz bir süreç sizi bekliyor. İlişkilerde pozitif bir bakış açısı kazanabilir, yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz)

Sağlık konusunda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş ortamında ve günlük hayatınızdaki kişilerden alacağınız destek, birçok işi daha hızlı ve pratik şekilde halletmenizi sağlayabilir.