Bugün Burçları Neler Bekliyor? Dikkat... Havada Aşk Kokusu Var!
Venüs, Yay burcunda... Peki 18 Ekim'de burçları neler bekliyor? Hazır olun, bugün havada aşk kokusu var...
Kaynak: Haber Merkezi
18 Ekim 2024 günü burçların dikkat etmesi gerekenler yazıldı. Venüs bugün yay burcunda. Peki burçlar bugün nelere dikkat etmeli? İşte burçlarda yaşanacaklar...
Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan)
Seyahatler ve yurt dışı bağlantılı konular ön plana çıkıyor. Uluslararası alanda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Uzaklardan gelen biri kalbinizi fethedebilir, yeni bir ilişki başlayabilir.
Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs)
Hayatınıza hareket katacak enerjik bir dönem başlıyor. Spor ve açık hava etkinlikleriyle tanışacağınız yeni insanlarla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ortaklı işler, yatırımlar ve alışverişler açısından şanslı bir dönemdesiniz.
İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran)
Eşiniz, sevgiliniz ya da iş ortağınızdan daha fazla destek göreceğiniz bir süreç sizi bekliyor. İlişkilerde pozitif bir bakış açısı kazanabilir, yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz.
Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz)
Sağlık konusunda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş ortamında ve günlük hayatınızdaki kişilerden alacağınız destek, birçok işi daha hızlı ve pratik şekilde halletmenizi sağlayabilir.
Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Aşk hayatınızda hareketli ve keyifli bir dönemdesiniz. Kalbiniz yeni aşklara açık. Hobilerinize daha fazla zaman ayırabilir, kişisel zevklerinizin peşinden gidebilirsiniz.
Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)
Aile yaşantınızda güzel gelişmeler sizi bekliyor. İlişkiniz konusunda ailenizden destek görebilir, bekarsanız onların yardımıyla yeni biriyle tanışabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz artıyor.
Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)
Sıkıntıları geride bıraktığınız bir dönem başlıyor. İlişkilerde şans sizden yana. Eğlenceye ve hobilerinize daha fazla zaman ayırabilir, gezi ve yolculuklarla kendinize keyifli anlar yaratabilirsiniz.
Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)
Burcunuzda parlayan şans yıldızı, her konuda bereketli bir dönemin başladığını müjdeliyor. Aşk hayatınız canlanabilir, yeni insanlarla tanışarak ışığınızla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.
Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)
Sessizlik ve sükunet arayışında olacağınız bu dönemde, hoş müzikler ve sanatsal etkinlikler size iyi gelebilir. Aşkta ruhsal uyum ve denge arayışında olabilir, ruh eşinizi bulma umuduyla ilerleyebilirsiniz.
Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)
Sosyal açıdan oldukça canlı ve hareketli bir dönemdesiniz. Paylaşımlarınızla sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Arkadaşlıkların aşka dönüşmesi ihtimali yüksek.
Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)
Sosyal yaşamınızda hareketli günler sizi bekliyor. Bilgi ve paylaşımlarınızla çevrenizde dikkat çekeceğiniz bu dönemde, arkadaşlıklar romantik ilişkilere evrilebilir.