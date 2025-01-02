Bu Yöntemle Arabalar Sanayi Yolunu Unutuyor! Tek Bir Pet Şişesi Yetiyor

Park halindeki araçlarda lastiklerin uzun süre aynı noktadan zemine temas etmesi, lastiklerde düzensiz aşınmaya ve şekil bozukluklarına yol açabiliyor. Sıcak yaz aylarında asfaltın etkisiyle lastiklerde ısınma, kış aylarında ise sertleşme ve hava kaybı gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Bu durum, hem sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor hem de lastik değişim maliyetlerini artırıyor.