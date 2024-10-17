Bu Yöntemle Ağaçların Verimi 5 Kat Artıyor, Daha Çok Meyve Veriyor: Tek Bir Tane Yetiyor

PASLI ÇİVİ YÖNTEMİNİN SIRRI NEDİR?

Bu basit yöntemi uygulamak için gerekenler oldukça minimal. Eski ve paslı birkaç çiviyi ağacın gövdesine çakmak, ağaçta stres yaratıyor ve bu stres, ağacın kendini yenilemesi için yeni sürgünler üretmesine neden oluyor. Ağaçlar, yaşadıkları bu stres durumuna yanıt olarak tüm enerjilerini yaşam sürelerini uzatmak ve yeniden canlanmak için harcıyorlar.