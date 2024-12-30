Bu Yiyecekler Yıkanır Yıkanmaz Zehir Saçıyor! İşte Asla Yıkanmaması Gerekenler

1- MANTAR

Mantarlar, yıkandıklarında fazla su emerek lezzetlerini kaybeder ve dokuları bozulabilir. Bu nedenle, mantarlar nemli bir bez ya da fırça ile temizlenmeli, gerekirse kabukları soyulmalıdır. Ayrıca, çiğ mantar tüketiminden kaçınılması önerilmektedir.