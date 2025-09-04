Bu Trafik Levhasını Her Gören Durup Yeniden Bakıyor: İşte Anlamı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de çoğu levha kolaylıkla tanınsa da, yurt dışında kullanılan bazı işaretler sürücüler için kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle İngiltere’de görülen ve üzerinde patlayan araç simgesi bulunan levha, ilk bakışta dikkat çekiyor.

Görünümü nedeniyle yanlış anlaşılabilen bu işaret, aslında patlayıcı madde taşıyan araçların ilgili bölgeye girişinin yasak olduğunu gösteriyor. Yetkililer, levhanın özellikle riskli bölgelerde olası tehlikeleri önlemek amacıyla kullanıldığını belirtiyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Trafik güvenliği uzmanları, bu tür levhaların göz ardı edilmesinin hem sürücüler hem de yayalar için ciddi riskler taşıdığını vurguluyor. Yanlış yorumlanan veya dikkate alınmayan işaretlerin kazalara yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

Bu nedenle, yurt dışında direksiyon başına geçen sürücülerin, bulundukları ülkenin trafik işaretlerini önceden öğrenmelerinin güvenli yolculuk için hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi