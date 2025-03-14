Bu Ton Balığı Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Tüketenler Dikkat Felç Ediyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Clostridium botulinum bakterisi taşıma riski bulunan bazı konserve ton balıklarının piyasadan toplatıldığını duyurdu. Felce neden olabilen bu bakteri nedeniyle geri çağırma işlemi ikinci seviye olarak güncellendi.
Kaynak: Haber Merkezi
FDA’nın uyarısına göre, söz konusu bakterinin bulunduğu ton balıkları tüketildiğinde ciddi ancak geri döndürülebilir sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Geri çağırma süreci, Genova, Trader Joe’s, HEB ve Van Camp markalarına ait belirli konserve ton balıklarını kapsıyor.
Üretici firma Tri-Union Seafoods, hatalı çekme kapaklarının bakterilerin ürüne sızmasına neden olabileceğini belirterek, yaklaşık 141 bin konserve ton balığının geri çekildiğini açıkladı. Söz konusu ürünler 25 farklı eyalette satışa sunulmuştu.
TÜKETİCİLERE UYARI: İMHA EDİN VEYA İADE EDİN
FDA ve Tri-Union Seafoods, tüketicilerin şüpheli ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini belirtti. Yetkililer, bu ürünlerin ya imha edilmesi ya da satın alındıkları noktalara iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Şirket, etkilenen ürünler için geri alma kiti ve para iadesi imkanı sunduğunu açıkladı.
BOTULİZM TEHLİKESİNE DİKKAT
Clostridium botulinum bakterisi, düşük oksijenli ortamlarda ölümcül toksinler üretebilen tehlikeli bir bakteri olarak biliniyor. Bu bakterinin neden olduğu botulizm, solunum yetmezliği, kas felci ve ölüme yol açabilen ciddi bir gıda zehirlenmesi olarak tanımlanıyor.
Hastalığın belirtileri genellikle mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi semptomlarla başlıyor ve bakterinin vücuda alınmasından 12 ila 36 saat sonra ortaya çıkabiliyor. Ancak bazı durumlarda belirtilerin birkaç gün içinde görülmesi de mümkün olabiliyor.