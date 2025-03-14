Bu Ton Balığı Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Tüketenler Dikkat Felç Ediyor

BOTULİZM TEHLİKESİNE DİKKAT

Clostridium botulinum bakterisi, düşük oksijenli ortamlarda ölümcül toksinler üretebilen tehlikeli bir bakteri olarak biliniyor. Bu bakterinin neden olduğu botulizm, solunum yetmezliği, kas felci ve ölüme yol açabilen ciddi bir gıda zehirlenmesi olarak tanımlanıyor.

Hastalığın belirtileri genellikle mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi semptomlarla başlıyor ve bakterinin vücuda alınmasından 12 ila 36 saat sonra ortaya çıkabiliyor. Ancak bazı durumlarda belirtilerin birkaç gün içinde görülmesi de mümkün olabiliyor.