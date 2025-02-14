Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor

Samsung, mobil dünyada güncelleme desteği konusunda en başarılı markalardan biri olarak biliniyor. Şirket, Galaxy S24 serisiyle birlikte güncelleme desteğini yedi yıla çıkarmıştı. Ancak, yeni modeller için bu süre uzatılırken, daha eski telefonlar için güncelleme desteği sonlanıyor. Peki, 2025 itibarıyla hangi Samsung cihazları artık güncelleme almayacak? İşte o cihazlar...