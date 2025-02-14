Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
2025 yılı itibarıyla birçok Samsung cihazı için güncelleme desteği sona eriyor. Bu cihazlar arasında Galaxy S20 serisinin en üst modelleri de yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Samsung, mobil dünyada güncelleme desteği konusunda en başarılı markalardan biri olarak biliniyor. Şirket, Galaxy S24 serisiyle birlikte güncelleme desteğini yedi yıla çıkarmıştı. Ancak, yeni modeller için bu süre uzatılırken, daha eski telefonlar için güncelleme desteği sonlanıyor. Peki, 2025 itibarıyla hangi Samsung cihazları artık güncelleme almayacak? İşte o cihazlar...
GÜNCELLEME DESTEĞİ SONA ERECEK SAMSUNG MODELLERİ
2025 yılı itibarıyla, bazı Galaxy cihazları için yazılım güncellemeleri ve güvenlik yamaları sona erecek. Bu cihazlar artık yeni güncellemeler almayacak. Güncelleme desteği sona erecek modeller şunlardır:
Samsung Galaxy S20 5G/4G
Samsung Galaxy S20+ 5G/4G
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G/4G
Samsung Galaxy S20 FE (4G ve 5G)
Samsung Galaxy Z Fold 2 5G
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A12
Bu cihazları kullanan kişiler, cihazlarını kullanmaya devam edebilirler. Ancak, güvenlik riskleri konusunda daha dikkatli olmaları önerilmektedir. Samsung, Galaxy S21 serisinden itibaren yazılım güncelleme politikasında değişiklik yaparak, bu modellerin dört büyük işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi almasını sağladı.
Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modelleri, Ocak 2025 güvenlik yaması ile birlikte son yazılım güncellemelerini aldı. Bu cihazlar, önceki politikalarda üç büyük işletim sistemi güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi alıyordu.