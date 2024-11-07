Bu Saatler Aralığında Elmadan Kesinlikle Uzak Durmalısınız

GECE UYKUDAN ÖNCE TÜKETMEMENİZ GEREKEN YİYECEKLER

Fasulye ve Baklagiller: Yatmaya yakın saatlerde tüketilen fasulye, nohut gibi baklagiller, gaz yapıcı özellikleriyle bilinir. Bu tür gıdalar gece boyunca mideyi rahatsız edebilir ve hazımsızlık yaratabilir. Karnabahar, brokoli ve Brüksel lahanası gibi sebzeler de benzer bir etkiye sahiptir.

Kayısı: Kayısının içeriğindeki karbonhidrat, enerji verici özellik gösterir. Lif bakımından zengin yapısıyla sindirim sistemini hızlandırabilir ve bu da uykunun bölünmesine neden olabilir.