Bu Saatler Aralığında Elmadan Kesinlikle Uzak Durmalısınız
Birçok kişi fark etmese de elmanın tüketildiği saat, sağlığımız üzerinde büyük etkilere sebep olabilir. İşte nedeni...
Kaynak: Haber Merkezi
Elma, genel sağlığı destekleyen ve enerji veren özellikleriyle bilinse de özellikle akşam saatlerinde yenildiğinde sindirim sistemine olumsuz etkiler yapabilir. Akşam saatlerinde elmanın doğal şeker oranı, kan şekerini yükselterek vücudu dinç tutar ve uykuya dalmayı zorlaştırabilir.
GECE UYKUDAN ÖNCE TÜKETMEMENİZ GEREKEN YİYECEKLER
Fasulye ve Baklagiller: Yatmaya yakın saatlerde tüketilen fasulye, nohut gibi baklagiller, gaz yapıcı özellikleriyle bilinir. Bu tür gıdalar gece boyunca mideyi rahatsız edebilir ve hazımsızlık yaratabilir. Karnabahar, brokoli ve Brüksel lahanası gibi sebzeler de benzer bir etkiye sahiptir.
Kayısı: Kayısının içeriğindeki karbonhidrat, enerji verici özellik gösterir. Lif bakımından zengin yapısıyla sindirim sistemini hızlandırabilir ve bu da uykunun bölünmesine neden olabilir.
Yeşil Çay: Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olan yeşil çay, aynı zamanda yüksek oranda kafein içerir. Akşam saatlerinde içildiğinde kafein etkisiyle uyanıklığı artırabilir. Bu nedenle yeşil çayı daha çok gün içinde tüketmek daha faydalıdır.
Zencefil: Kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi olan zencefil, organlara daha fazla kan pompalanmasına yardımcı olur. Bu özellik uykuyu kaçırabileceği için zencefili sabah veya öğle saatlerinde tüketmek en doğrusu olacaktır.