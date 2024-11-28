Bu Perde ve Fincanları Antika Diye Alanlar Yandı! Gerçek Bambaşka Çıktı
Son dönemde internet platformlarında eski ev eşyalarının “antika” adıyla yüksek fiyatlara satıldığına dikkat çeken uzmanlar, bu ürünlerin genellikle antika niteliği taşımadığını belirterek tüketicileri uyardı.
Kaynak: AA
Özellikle fincan ve perdeler gibi yaygın kullanılan eşyaların, geçmiş yıllarda hemen her evde bulunması nedeniyle, yüksek fiyatların gerçekçi olmadığı ifade ediliyor.
ANTİKA OLMAK İÇİN KISTASLAR VAR
Antikacı Tülay Feza, son dönemde internet üzerinden yüksek fiyatlarla satışa sunulan fincan ve perdelerle ilgili ilanların dikkat çektiğini belirterek, bu ürünlerin genelde antika olmadığını vurguladı. Feza, "Bir sentetik kumaş milyonlarca lira eder mi? Basit bir tekstil ürünü. Bu ürünler 30-40 yıl öncesine ait ve hemen her eve girmiş. Beklemiş ürün antika sayılmaz" dedi.
Benzer şekilde, antika eşya satıcısı Filiz Sertay, internet ilanlarında görülen astronomik fiyatların gerçekle bağdaşmadığını söyledi. Sertay, "Bu ürünler daha çok vintage kategorisine giriyor ve benim satış fiyatlarım genelde 800 ila 1500 lira arasında değişiyor. Ancak internette yazılan fiyatlar, gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
"30-40 YILLIK PERDELERİN ANTİKA DEĞERİ YOK"
Antikacı Mehmet Özdemir ise nadir bulunan ve bir özelliği olan eşyaların antika sayılabileceğini ifade ederek, piyasada bol miktarda bulunan ürünlerin antika değeri taşımadığını söyledi. Özdemir, "30-40 yıllık bir perdenin bir değeri olmaz. Eğer bu ürünler 100 yıl gibi bir geçmişe ve altın sim gibi özelliklere sahipse, ancak o zaman antika niteliği taşır" diye konuştu.
Eski kıyafet ve ürün satıcısı Fatma Aktaş da benzer görüşleri paylaşarak, bu tür ürünlerin genelde eskicilerde bulunduğunu ve fiyatlarının abartıldığını söyledi. Aktaş, "Fincanlar az olduğu için nispeten ilgi görüyor ama yazılan fiyatlar abartılı. Perdeler ise tamamen dönemsel bir ilgiye hitap ediyor" dedi.
"AŞIRI FİYATLARDAN ŞÜPHELENİN"
Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, geçmişe özlem duyan tüketicilerin bu duygusal bağ nedeniyle kolayca aldanabileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu:
Ürünlerin fiziksel olarak görülmesi ve bir uzmana danışılması önemlidir.
Farklı platformlardaki fiyatlar karşılaştırılmalı ve abartılı rakamlar araştırılmalıdır.
Alışverişler yalnızca güvenilir platformlardan yapılmalıdır.
Koçal, koleksiyon ve nostalji merakının dolandırıcılık riskini artırabileceğini vurgulayarak, “Karar vermeden önce detaylı bir araştırma yapmak ve uzman görüşü almak şart” dedi.
ANTİKA ALGISINA DİKKAT EDİLMELİ
Eski eşyalar her ne kadar nostaljiye olan özlemi yansıtsa da, uzmanlar bu ürünlerin büyük çoğunluğunun antika kategorisine girmediği konusunda hemfikir. Tüketicilere, fiyatlar konusunda dikkatli davranmaları ve duygusal bağ ile hareket etmemeleri öneriliyor.