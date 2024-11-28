Bu Perde ve Fincanları Antika Diye Alanlar Yandı! Gerçek Bambaşka Çıktı

Benzer şekilde, antika eşya satıcısı Filiz Sertay, internet ilanlarında görülen astronomik fiyatların gerçekle bağdaşmadığını söyledi. Sertay, "Bu ürünler daha çok vintage kategorisine giriyor ve benim satış fiyatlarım genelde 800 ila 1500 lira arasında değişiyor. Ancak internette yazılan fiyatlar, gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

"30-40 YILLIK PERDELERİN ANTİKA DEĞERİ YOK"

Antikacı Mehmet Özdemir ise nadir bulunan ve bir özelliği olan eşyaların antika sayılabileceğini ifade ederek, piyasada bol miktarda bulunan ürünlerin antika değeri taşımadığını söyledi. Özdemir, "30-40 yıllık bir perdenin bir değeri olmaz. Eğer bu ürünler 100 yıl gibi bir geçmişe ve altın sim gibi özelliklere sahipse, ancak o zaman antika niteliği taşır" diye konuştu.