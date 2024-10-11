Bu Kan Grubuna Sahip Olanlar Yandı! Yorgunluğunuzun Nedeni Bu Olabilir
Japon araştırmacılar, kan gruplarının zeka seviyesi ve sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen yeni bir çalışmaya imza attı. Waseda Üniversitesi’nde yapılan araştırma, kan gruplarının yalnızca karakter özellikleriyle değil, aynı zamanda yaygın hastalıklara yatkınlıkla da ilişkili olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmada, 6.753 katılımcı incelenirken, özellikle A Rh+ kan grubuna sahip bireylerin diğer kan gruplarına kıyasla belirgin farklılıklar gösterdiği belirlendi. Türkiye’deki nüfusun yaklaşık %37,8'inin A Rh+ kan grubuna sahip olduğu göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar dikkat çekici bir önem taşıyor.
Araştırmayı yürüten uzmanlar, A Rh+ kan grubuna sahip bireylerin toplum ortalamasına göre daha sık hastalandığını ve bu kişilerin en yaygın şikayetinin yorgunluk olduğunu belirtiyor.
Araştırma sonuçlarına göre, bu kan grubunun yapısının parçalı ve geçişken olduğu, bu durumun gün içinde harcanan enerji sonrasında özellikle akşam saatlerinde ani yorgunluk hissine yol açabileceği ifade ediliyor.