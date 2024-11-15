Bu Kahveyi İçen Yandı: Kanser Yapıyor
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), hazır kahveleri "insanlarda kansere yol açabilecek maddeler" arasında üst sıralarda listeledi. Yapılan araştırmalar, kahvenin hangi miktarda tüketildiğinde kanserojen etkiler gösterebileceğine dair önemli bilgiler sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri olan kahve, bazı kanser türlerinin riskini artırabiliyor. Özellikle "hazır kahve" tüketimi, öğütülmüş kahveden çok daha fazla akrilamid içeriyor. Akrilamid, kahve çekirdeklerinin ve diğer yiyeceklerin yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi sırasında ortaya çıkan bir kimyasal bileşiktir ve insan sağlığı açısından tehlikeli kabul ediliyor.
KORKUTAN RAPOR
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), akrilamid seviyelerinin yüksek olması durumunda kansere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan laboratuvar testlerinde, kahvelerdeki akrilamid miktarının belirli seviyelere ulaştığında hayvanlarda akciğer ve üreme kanserine yol açtığı tespit edilmiştir.
HAZIR KAHVELERDE BÜYÜK RİSK
Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar, akrilamid alımının endişe verici bir seviyeye ulaşması için günde yaklaşık 10 fincan hazır kahve içilmesi gerektiğini belirtti. Ancak, hazır kahve tüketiminin olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra, öğütülmüş kahveye göre hücre hasarına karşı daha fazla antioksidan içerdiği de vurgulandı. Hazır kahveler, ayrıca bağırsaklarda bakteri çeşitliliğini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlayan melanoidin gibi faydalı antioksidanlar açısından zengindir.
Uzmanlar, hazır kahvelerin kontrollü tüketildiğinde tehlikeli olmadığını belirtse de, en sağlıklı kahve çeşitlerinin filtre kahve ve espresso olduğunu öneriyor.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN KAHVE TÜKETİMİ
Norveç’te 20 yılı aşkın süre boyunca 500.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, günde dört fincan filtre kahve içmenin kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu. Ayrıca, espresso bazlı kahveler, özellikle Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabilecek faydalı etkiler gösteriyor.
Sonuç olarak, kahve tüketiminin sağlığa olan etkileri karmaşık olsa da, doğru miktarda ve doğru türde kahve içmek, kalp sağlığı ve beyin fonksiyonları için faydalı olabilir.