Bu Kahveyi İçen Yandı: Kanser Yapıyor

HAZIR KAHVELERDE BÜYÜK RİSK

Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar, akrilamid alımının endişe verici bir seviyeye ulaşması için günde yaklaşık 10 fincan hazır kahve içilmesi gerektiğini belirtti. Ancak, hazır kahve tüketiminin olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra, öğütülmüş kahveye göre hücre hasarına karşı daha fazla antioksidan içerdiği de vurgulandı. Hazır kahveler, ayrıca bağırsaklarda bakteri çeşitliliğini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlayan melanoidin gibi faydalı antioksidanlar açısından zengindir.

Uzmanlar, hazır kahvelerin kontrollü tüketildiğinde tehlikeli olmadığını belirtse de, en sağlıklı kahve çeşitlerinin filtre kahve ve espresso olduğunu öneriyor.