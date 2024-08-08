Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler
İşverenler eleman aradığı, birçok iş ilanının olduğu meslekler belli oldu. Bu iş kolunda çalışanlar işsiz kalmıyor, işten çıksa bile çok rahat bir şekilde iş buluyor.
Türkiye’de işsizlik ciddi bir sorunken, vatandaşlar kapış kapış iş arıyor. Bazı iş kollarında iş bulmak ciddi bir külfet haline gelirken bazılarında ise eleman azlığı yaşanıyor. İşte eleman azlığı yaşanan ve işverenlerin en çok işçi alımı yaptığı meslek kolları:
Öz Güvenlik Elemanı
Satış Danışmanı
Turizm ve Otelcilik Elemanı
Garson/Servis Elemanı
Konfeksiyon İşçisi
Reyon Görevlisi
Makineci (Dikiş)
Elle Yapılan Diğer İmalatla İlgilenen İşçiler
Market Elemanı
Gıda Alanında Perakende Satış Elemanı