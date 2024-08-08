Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler

İşverenler eleman aradığı, birçok iş ilanının olduğu meslekler belli oldu. Bu iş kolunda çalışanlar işsiz kalmıyor, işten çıksa bile çok rahat bir şekilde iş buluyor.

Çalışan İşveren
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Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler - Resim: 1

Türkiye’de işsizlik ciddi bir sorunken, vatandaşlar kapış kapış iş arıyor. Bazı iş kollarında iş bulmak ciddi bir külfet haline gelirken bazılarında ise eleman azlığı yaşanıyor. İşte eleman azlığı yaşanan ve işverenlerin en çok işçi alımı yaptığı meslek kolları:

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Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler - Resim: 2

Öz Güvenlik Elemanı

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Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler - Resim: 3

Satış Danışmanı

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Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler - Resim: 4

Turizm ve Otelcilik Elemanı

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Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler - Resim: 5

Garson/Servis Elemanı

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Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler - Resim: 6

Konfeksiyon İşçisi

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Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler - Resim: 7

Reyon Görevlisi

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Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler - Resim: 8

Makineci (Dikiş)

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Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler - Resim: 9

Elle Yapılan Diğer İmalatla İlgilenen İşçiler

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Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler - Resim: 10

Market Elemanı

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Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler - Resim: 11

Gıda Alanında Perakende Satış Elemanı

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