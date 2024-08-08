Bu İşleri Yapanlar İşsiz Kalmıyor: İşverenlerin Kapıdan Geçeni Aldığı O Meslekler

Türkiye’de işsizlik ciddi bir sorunken, vatandaşlar kapış kapış iş arıyor. Bazı iş kollarında iş bulmak ciddi bir külfet haline gelirken bazılarında ise eleman azlığı yaşanıyor. İşte eleman azlığı yaşanan ve işverenlerin en çok işçi alımı yaptığı meslek kolları: