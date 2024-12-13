Bu Eşyaları Sakın Prizde Bırakmayın! Kapalı Olsa Bile Elektrik Faturasını 5'e Katlıyor

MİKRODALGA VE FIRINLAR

Mikrodalga fırınlar ve diğer zamanlayıcı özellikli cihazlar, fişte takılı kaldıkları sürece enerji harcarlar. Kullanımdan sonra bu tür cihazların fişini çekmek, hem enerji tasarrufu sağlar hem de gereksiz enerji kaybını önler.

BİLGİSAYAR VE TELEVİZYONLAR

Bilgisayarlar, kapalı olsalar bile enerji tüketimine devam edebilen cihazlardır. Tamamen kapatılmadığı durumlarda fişlerinin çekilmesi öneriliyor. Aynı şekilde, televizyonlar da kapalıyken uyku modunda enerji harcamayı sürdürür. Günlük enerji tüketimini azaltmak ve cihazın ömrünü uzatmak için televizyonun fişini çekmek önemlidir.