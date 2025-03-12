Bu Dil Sadece 30 Saatte Öğreniliyor! Yalnızca 120 Kelimeden Oluşuyor
Dünyada yaklaşık 7.000 farklı dil konuşuluyor ve bu diller 142 farklı dil ailesine ayrılıyor. Bazıları geniş bir kelime hazinesine sahipken, bazıları oldukça sınırlı bir sözcük dağarcığına sahip. Peki dünyanın en küçük dili hangisi?
Kaynak: Haber Merkezi
Dilin küçük olması, harf sayısından çok kelime sayısının azlığından ileri geliyor. Sınırlı kelime sayısı ise iletişimde belirli zorlukları beraberinde getirebiliyor. İşte dünyanın en küçük dili olarak kabul edilen Toki Pona ve ilginç özellikleri.
MİNİMALİST BİR DİL
Toki Pona, ilk kez 2001 yılında tasarlanan ve 2014’te “Toki Pona: İyi Bir Dil” adlı kitapla resmileştirilen bir yapay dil. Bu dil, Torontolu çevirmen ve dilbilimci Sonja Lang tarafından geliştirildi. Lang, Toki Pona’nın mümkün olan en az kelimeyle en fazla anlamı ifade etmeyi amaçladığını belirtiyor.
Bu dil, farklı kültürler arasında evrensel olabilecek temel kavramlara odaklanıyor. Ancak uluslararası bir yardımcı dil olarak tasarlanmadı. Toki Pona, "Taocu" felsefesinden ilham alarak oluşturuldu ve sadeliğiyle dikkat çekiyor.
TOKİ PONA’NIN ÖZELLİKLERİ
Kelime Hazinesi: 120 temel kelimeye sahip.
Sesler: Sadece 14 farklı ses içeriyor.
Harfler: p, t, k, s, m, n, l, j, w, a, e, i, o, u.
Büyük Harf Kullanımı: Yalnızca özel isimlerde yer alıyor.
Dil, oldukça basit bir mantıkla işliyor. Örneğin İngilizce’de “öğretmek” kelimesi, “pana e sona” (bilgi vermek) olarak ifade ediliyor.
RENKLER SINIRLI AMA ESNEK
Toki Pona’da yalnızca 5 temel renk kelimesi bulunuyor:
pimeja – Siyah
walo – Beyaz
loje – Kırmızı
jelo – Sarı
laso – Mavi
Ancak renkler birleştirilerek yeni tonlar oluşturulabiliyor. Örneğin, mor rengi “laso” (mavi) ve “loje” (kırmızı) kelimelerinin birleşimiyle ifade ediliyor.
TOKİ PONA'YI KONUŞANLAR NEREDE?
Toki Pona, kelime sayısının azlığı nedeniyle öğrenmesi kolay bir dil olarak görülüyor. Hatta bazılarına göre bu dili öğrenmek yalnızca 30 saat sürüyor. 2007 yılında yapılan araştırmalarda dünya genelinde yalnızca 100 kişinin bu dili akıcı şekilde konuşabildiği tespit edilmişti.
Ancak günümüzde Japonya, Yeni Zelanda, Belçika ve Arjantin gibi birçok ülkede bu dili öğrenen ve çevrim içi topluluklar aracılığıyla iletişim kuran çok daha fazla kişi olduğu düşünülüyor.