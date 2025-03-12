Bu Dil Sadece 30 Saatte Öğreniliyor! Yalnızca 120 Kelimeden Oluşuyor

Dilin küçük olması, harf sayısından çok kelime sayısının azlığından ileri geliyor. Sınırlı kelime sayısı ise iletişimde belirli zorlukları beraberinde getirebiliyor. İşte dünyanın en küçük dili olarak kabul edilen Toki Pona ve ilginç özellikleri.

MİNİMALİST BİR DİL

Toki Pona, ilk kez 2001 yılında tasarlanan ve 2014’te “Toki Pona: İyi Bir Dil” adlı kitapla resmileştirilen bir yapay dil. Bu dil, Torontolu çevirmen ve dilbilimci Sonja Lang tarafından geliştirildi. Lang, Toki Pona’nın mümkün olan en az kelimeyle en fazla anlamı ifade etmeyi amaçladığını belirtiyor.

Bu dil, farklı kültürler arasında evrensel olabilecek temel kavramlara odaklanıyor. Ancak uluslararası bir yardımcı dil olarak tasarlanmadı. Toki Pona, "Taocu" felsefesinden ilham alarak oluşturuldu ve sadeliğiyle dikkat çekiyor.