Bu Cam Temizleme Yöntemi İlk Kez Paylaşıldı: 2 Dakika Ayna Gibi Oluyor
Bir temizlik uzmanı, sosyal medyada paylaştığı sıra dışı cam temizleme yöntemiyle kısa sürede ilgi odağı oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Boya rulosu kullanarak camlarda iz bırakmadan temizlik sağladığını anlatan fenomen, bu yöntemiyle çok sayıda kişinin beğenisini kazandı. İşte hem kolay hem de etkili olan bu cam temizleme yöntemi...
CAMLARI ÇOK KISA SÜREDE PIRIL PIRIL YAPIYOR
Çoğu kişi için pencere temizliği zahmetli ve zaman alıcı olabilir. Ancak, doğru araçlar ve teknikler kullanıldığında bu iş oldukça pratik hale geliyor. Temizlik uzmanı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile pencereleri dakikalar içinde tertemiz yapmanın ipuçlarını paylaştı. Tanya adlı fenomenin boya rulosu tekniği, camları hızlıca temizleyip pırıl pırıl yapmayı sağlıyor.
DAKİKALAR İÇERİSİNDE AYNA GİBİ OLUYOR
İlk adımda, boya rulosunu sabunlu su dolu bir kaba batırın ve ardından ruloyu doğrudan pencerenin dış yüzeyine doğru yuvarlayarak sabunlu suyu yaydırın. Bu işlem, cam yüzeyine eşit bir şekilde sabunlu suyun yayılmasını sağlar. Sonrasında, sabunlu suya batırılmış küçük bir fırça yardımıyla pervazları temizleyip tüm kir ve kalıntılardan arındırın.
BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN DENENDİ
Cam temizleme tüyolarını paylaşan Tanya, ardından cam yüzeyindeki sabunlu suyu bir cam sileceği yardımıyla temizliyor ve pervazları duruluyor. Son adımda ise cam temizleme solüsyonu sıkarak mikrofiber bezle parlatma işlemini tamamlıyor.
Bu pratik yöntem, sosyal medyada geniş bir kitle tarafından ilgi görerek beğeni topladı ve kısa sürede birçok kişi tarafından denendi.