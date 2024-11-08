Bu Cam Temizleme Yöntemi İlk Kez Paylaşıldı: 2 Dakika Ayna Gibi Oluyor

BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN DENENDİ

Cam temizleme tüyolarını paylaşan Tanya, ardından cam yüzeyindeki sabunlu suyu bir cam sileceği yardımıyla temizliyor ve pervazları duruluyor. Son adımda ise cam temizleme solüsyonu sıkarak mikrofiber bezle parlatma işlemini tamamlıyor.

Bu pratik yöntem, sosyal medyada geniş bir kitle tarafından ilgi görerek beğeni topladı ve kısa sürede birçok kişi tarafından denendi.