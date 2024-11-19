Bu Bölgelerin Taşından Toprağından Külçe Külçe Altın Fışkırabilir

DENEYSEL KANITLAR ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar, bu hipotezi test etmek için kuvars kristallerini altın içeren bir sıvıya yerleştirip mekanik stres uyguladı. Deprem etkisini simüle eden bu deney, kuvars yüzeyinde altın nanoparçacıklarının birikmesine neden oldu. Bu bulgu, büyük altın damarlarının ve külçelerinin nasıl oluştuğunu açıklamak için önemli bir mekanizma sunuyor.