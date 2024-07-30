Bu Bitkiden Yetiştiren Zengin Oluyor! 2 Tondan Fazla Ürün Veriyor, Kilosu 200 TL'ye Dayandı

“3 TONA KADAR ÜRÜN ALINABİLİYOR”

Yaklaşık 9 ay önce çarkıfelek meyvesini serasında ektiğini belirten genç girişimci Fatih Serin, "Daha önce burada domates fasulye gibi ürünler ekiliyordu. Artık onlar pek bir getiri sağlamıyor. Bizde bir arayışa girdik. Avokado, mango gibi tropikal meyveleri denemek istedik en mantıklısı bize Çarkıfelek geldi. Avokadoyu birçok çiftçi ekti, üretimi arttığı için fiyatının düşeceğini düşündük. Şu an bunun piyasası çok bilinmediği için iyi. Mersin’de ilk biz diktik daha sonrasında 3-4 çiftçi daha dikti

İHRACATI BAŞLADI

Antalya tarafında biraz daha fazla yetiştiriliyor, yavaş yavaş artıyor ihracatı yapılmaya başlandı. Bir dönümde ilk sezonda 300 ile 500 kilogram arası bir hasat alınıyor, senede iki defa hasat yapılıyor, 3 tona kadar ürün hasat edilebiliyor. Eğer kendiniz satmak isterseniz 150 hatta 200 liraya kadar satabiliyorsunuz kilogramını. Tane ile de satılabiliyor. 3 tanesini 15 ile 30 lira arasında satıyorlar. Piyasası bilinmediği için daha esnek bir fiyat hakim.” dedi.