Bu Besinlerin Bir Lokması Bile Anında Kanser Yapıyor: Diyetisyen Açıkladı

Andrews, fazla vücut yağının 13 farklı kanser türü için risk oluşturabileceğini vurgularken, diyet sodaların güvenli olduğunu ve kendi tercihlerinin su veya şekersiz buzlu çaydan yana olduğunu ifade etti.

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Listeye eklenen hot doglar, sağlıksız içerikleri nedeniyle yer aldı. Andrews, hot dog yerine evde pişirilen sosislerin tam tahıllı ekmeklerle daha sağlıklı bir alternatif olabileceğini önerdi. Ayrıca, beşinci sırada yer alan şekerin de yiyecek ve içeceklerde risk oluşturduğunu belirtti. Kahvenin doğrudan kanser riskini artırmadığını ancak eklenen şekerler ve kalori miktarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Yaz aylarında soğuk kahve tercih ettiğini belirten Andrews, yüksek kalorili içeceklerden kaçınmak için küçük boy ve yarı tatlı sipariş vermeyi tercih ettiğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi