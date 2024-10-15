Bu 5 Uygulamayı Telefonunuzdan Hemen Silin! Cihazınızı Ele Geçirip Banka Hesaplarını Boşaltıyor
Google Play, ThreatFabric tarafından hazırlanan bir raporun ardından, bankacılık uygulamalarını hedef alan beş kötü amaçlı uygulamayı platformdan kaldırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cihazlardan yetkisiz olarak işlem yapabilen 5 uygulama ortaya çıktı. Bu uygulamaların yüz binlerce kez indirildiği belirtilirken, kullanıcıların bu uygulamaları cihazlarından silmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.
200 BİN KEZ İNDİRİLDİ
Bankacılık uygulamalarını hedef alan "Anatsa" trojanı, masum görünen farklı uygulamaların arkasına gizlenerek yayılıyor. ThreatFabric’in verilerine göre, bu kötü amaçlı yazılımlar Google Play Store'dan kaldırılmadan önce 150.000 ila 200.000 kez indirildi.
İŞTE O 5 UYGULAMA
Tehlikeli Uygulamalar Raporda, PDF görüntüleyici ve dosya yöneticisi gibi çeşitli hizmetler sunduğunu iddia eden uygulamaların, kullanıcıların banka hesaplarını hedef aldığı açıklandı. İşte bu zararlı uygulamaların listesi:
Phone Cleaner - File Explorer
PDF Viewer - File Explorer
PDF Reader - Viewer & Editor
Phone Cleaner: File Explorer
PDF Reader: File Manager
CİHAZINIZI ELE GEÇİREBİLİR
Anatsa trojanı, "Cihaz Ele Geçirme" yeteneklerine sahip olup, enfekte ettiği cihazlarda kullanıcıların bilgilerini çalabiliyor ve yetkisiz işlemler gerçekleştirebiliyor. Özellikle bankacılık uygulamaları üzerinden yapılan işlemleri hedef alan bu zararlı yazılım, ciddi güvenlik tehditleri oluşturuyor.
BU ÜLKELER TEHDİT ALTINDA
Trojanın özellikle Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya'daki kullanıcıları hedef aldığı, başta Samsung cihazlarında yayıldığı ancak zamanla diğer markalarda da etkisini göstermeye başladığı ifade ediliyor.
KULLANICILARA UYARI
Kullanıcılar, bu tür kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için güvenilir olmayan uygulamaları cihazlarına yüklememeli ve Google Play üzerinden indirilmiş olsa bile şüpheli gördükleri uygulamaları kaldırmalıdır.