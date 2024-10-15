Bu 5 Uygulamayı Telefonunuzdan Hemen Silin! Cihazınızı Ele Geçirip Banka Hesaplarını Boşaltıyor

BU ÜLKELER TEHDİT ALTINDA

Trojanın özellikle Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya'daki kullanıcıları hedef aldığı, başta Samsung cihazlarında yayıldığı ancak zamanla diğer markalarda da etkisini göstermeye başladığı ifade ediliyor.

KULLANICILARA UYARI

Kullanıcılar, bu tür kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için güvenilir olmayan uygulamaları cihazlarına yüklememeli ve Google Play üzerinden indirilmiş olsa bile şüpheli gördükleri uygulamaları kaldırmalıdır.