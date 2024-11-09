Böyle Tüketilince Resmen Zehir Etkisi Yaratıyor: Soğanı Yıllardır Yanlış Yiyormuşuz
Türk mutfağının vazgeçilmez malzemelerinden olan soğan, yemeklere kattığı eşsiz lezzetin yanı sıra yüksek besin değeriyle de adeta bir şifa kaynağı olarak biliniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Soğan severek sık sık tüketilse de, uzmanlar soğan tüketirken yapılacak basit bir hatanın bu faydalı özellikleri yok ederek, soğanı zararlı hale getirebileceğini vurguluyor.
ZEHİRLİ HALE GELİYOR!
Yemeklerde, salatalarda ve soslarda sıkça yer verilen soğan, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlık açısından oldukça yararlı bir gıda. Doğal bir antibiyotik etkisi taşıyan soğan, bağışıklık sistemini destekleyen özellikleriyle bilinirken, birçok kişi tarafından farkında olmadan yapılan bir saklama hatası yüzünden tüm faydasını yitirebiliyor ve hatta zehirli hale dönüşebiliyor.
DOĞRADIKTAN SONRA SAKIN BUNU YAPMAYIN
Uzmanlara göre, soğanı doğradıktan sonra saklamak büyük bir hata. Çiğ halde bırakılan veya doğrandıktan sonra bekletilen soğan, her ne kadar buzdolabında muhafaza edilse bile bakteri üretebiliyor. Bu yüzden soğanı sadece tüketeceğiniz zaman doğramanız ve hemen kullanmanız öneriliyor.
NEDEN DOĞRANMIŞ SOĞAN ZARARLI HALE GELİYOR?
Soğan, A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir ve dört mevsim sofralarımızda yer alır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu sebze, antioksidan özellikleriyle vücudu korur. Ancak, doğranmış ya da dilimlenmiş soğanın bekletilmesi durumunda soğan hızla bakteri üreterek enfeksiyon riskini artırır.
GIDA ZEHİRLENMESİNE KADAR GİDİYOR
Hatta bu durum gıda zehirlenmesine yol açabilecek kadar tehlikeli hale gelebilir. Bu yüzden, yarım kalmış veya doğrandıktan sonra bekleyen soğanın ertesi gün tüketilmemesi önemlidir.