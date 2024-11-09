Böyle Tüketilince Resmen Zehir Etkisi Yaratıyor: Soğanı Yıllardır Yanlış Yiyormuşuz

Soğan severek sık sık tüketilse de, uzmanlar soğan tüketirken yapılacak basit bir hatanın bu faydalı özellikleri yok ederek, soğanı zararlı hale getirebileceğini vurguluyor.

ZEHİRLİ HALE GELİYOR!

Yemeklerde, salatalarda ve soslarda sıkça yer verilen soğan, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlık açısından oldukça yararlı bir gıda. Doğal bir antibiyotik etkisi taşıyan soğan, bağışıklık sistemini destekleyen özellikleriyle bilinirken, birçok kişi tarafından farkında olmadan yapılan bir saklama hatası yüzünden tüm faydasını yitirebiliyor ve hatta zehirli hale dönüşebiliyor.