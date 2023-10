Boyamaya Gerek Kalmıyor! Beyaz Duvarları Yeniden Parlak Hale Getirecek 4 Kolay Yöntem

Beyaz duvarların temizliği, evin genel görünümü açısından oldukça önemlidir. Beyaz boya, her türlü aşınma ve yıpranma belirtisini gözler önüne serer. Ancak bu durumun üstesinden gelmek oldukça kolaydır. Beyaz duvarların temizliği için birkaç basit adım takip ederek, evinizin parlak ve temiz görünümünü koruyabilirsiniz. Bu adımlar arasında doğru temizlik malzemeleri kullanmak, yüzeyi düzenli olarak temizlemek ve lekeleri hızlı bir şekilde çıkarmak yer almaktadır. Ayrıca, duvar boyasını yenilemek de bir seçenek olabilir. Beyaz duvarların temizliği ile ilgili doğru yöntemleri uygulayarak, evinizin her zaman taze ve temiz bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

mavikadin.com sitesinde yer alan içerikte; Beyaz duvarları temizleme tekniği paylaşıldı. İşte o temizleme yöntemi

Duvar temizliğinde ilk adım elektrik süpürgesi fırçalı ucuyla duvarları süpürmektir ki bu sayede duvarda olan tozlar odaya yayılmaz. Süpürge sonrasında ise duvar mikrofiber bir bez ile sıvı deterjan kullanılarak detaylıca silinmelidir. Ancak bu temizlik için duvarların ''silinebilir'' özellikteki boya olmalıdır. Eğer duvar boyanız silinebilir özellikte değilse bu temizlik şeklini kullanmamalısınız.

Duvarda yağ lekeleri olması durumunda ise bir kova suyun içine çok az yağ çözücü ve bulaşık deterjanı dökmelisiniz. Sonrasında yumuşak bir bez ile bu su kullanılarak temizlendiğinde duvarda yağ lekesi kalmayacaktır.

Duvarda is lekeleri varsa temizlik biraz daha zor olacaktır. Bunun sebebi ise boya, yağ lekesi ve tozların bölgesel silinmesine karşın is lekesinin duvarın büyük bölümünü kaplamasıdır. Bu yüzden eğer duvarlarınızda is lekesi varsa tüm odanın duvarlarını tavandan zemine kadar ayrıntılı şekilde silmelisiniz. Bunun için ise su ile bulaşık deterjanı, su ile sirke veya su ile mayi sabunu karışımlarını kullanabilirsiniz.

Malzemeler

Bir adet sprey şişesi

Su

Bulaşık detejanı veya yer için uygun deterjanı

Silme mop

Spreye bir miktar deterjan ve su koyun. Sonrasında bu spreyi duvarın üst kısımlarından alt kısımlarına doğru sıkın. Sonrasında mop ile aşağı doğru çektirerek silin.