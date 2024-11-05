Börek ve Poğaça Yaparken Hamura Soda Ekleyin Farkı Görün!
Kabarık ve bulut gibi yumuşak börek ve poğaça yapmak isteyenler için sır gibi saklanan tüyo ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Pofuduk börek ve poğaça tarifin sırrı, hamuru hazırlarken malzemeleri doğru sırayla kullanmakta saklı. Eğer hamurunuzu doğru hazırlarsanız, poğaçalarınız kızartma sırasında kabarıp puf gibi olması mümkün olacak.
İşte, ProstoWay’in tarifine göre, börek hamurunun nasıl mükemmel bir kıvamda hazırlanacağını ve lezzetli kabarık börekler yapmanın püf noktaları...
KABARIK BÖREK VE POĞAÇALARIN SIRRI
Gerekli malzemeler:
0,5 litre kefir (oda sıcaklığında)
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı şeker
400 gram un
Bir tutam tuz
1 çay kaşığı karbonat
BULUT GİBİ POĞAÇA NASIL HAZIRLANIR?
Kefirin Sıcaklığı Önemli: Öncelikle, kefiri oda sıcaklığında kullanmalısınız. Soğuk kefir hamurun doğru kıvamda yoğurulmasını zorlaştırabilir. Eğer kefir soğuksa, biraz ısıtarak kullanabilirsiniz.
Malzemeleri Doğru Sırada Ekleyin: Bir kaseye kefiri dökün, ardından yumurtayı ekleyip çırpın. Şeker, tuz ve karbonatı ilave edin, tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Un ve Karbonatı Doğru Kullanma: Karbonat, hamurun içine doğrudan eklenmeli; unu eleyip içerisine karbonat karıştırmak yerine, karbonatı hamura doğrudan eklemek böreklerin dağılmadan kabarmasını sağlar.
Hamurun Kıvamını Ayarlayın: Hamurun kıvamı koyu olmalı. Bu sayede börekler pişirme sırasında dağılmadan, yumuşak ve bulut gibi puf puf kabaracak.
Bu basit ama etkili yöntem sayesinde börekleriniz tıpkı bulut gibi yumuşacık olacak.