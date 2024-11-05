Börek ve Poğaça Yaparken Hamura Soda Ekleyin Farkı Görün!

BULUT GİBİ POĞAÇA NASIL HAZIRLANIR?

Kefirin Sıcaklığı Önemli: Öncelikle, kefiri oda sıcaklığında kullanmalısınız. Soğuk kefir hamurun doğru kıvamda yoğurulmasını zorlaştırabilir. Eğer kefir soğuksa, biraz ısıtarak kullanabilirsiniz.

Malzemeleri Doğru Sırada Ekleyin: Bir kaseye kefiri dökün, ardından yumurtayı ekleyip çırpın. Şeker, tuz ve karbonatı ilave edin, tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Un ve Karbonatı Doğru Kullanma: Karbonat, hamurun içine doğrudan eklenmeli; unu eleyip içerisine karbonat karıştırmak yerine, karbonatı hamura doğrudan eklemek böreklerin dağılmadan kabarmasını sağlar.

Hamurun Kıvamını Ayarlayın: Hamurun kıvamı koyu olmalı. Bu sayede börekler pişirme sırasında dağılmadan, yumuşak ve bulut gibi puf puf kabaracak.

Bu basit ama etkili yöntem sayesinde börekleriniz tıpkı bulut gibi yumuşacık olacak.