Börek ustalarının sakladığı lezzet sırrı! Böreğin daha lezzetli olmasını sağlayan tek şeymiş...

Börek, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Ülkemizde her yörede farklı tarifleriyle yapılan börekler, kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alır. Ancak, böreğin tam olarak nasıl yapıldığı ve lezzet sırrı nedir? İşte, tüm börek ustalarının ortak lezzet sırrı...

Börek yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve ölçüsü, böreğin lezzeti için oldukça önemlidir. Ancak, tüm malzemeler doğru ölçülerde kullanıldığında bile, böreğin lezzeti tam olarak istenilen seviyede olmayabilir. İşte burada, biraz teknik bilgi ve ustalık devreye girer.

Börek yaparken hamurun açılması, katlanması ve pişirilmesi gibi aşamalarda, ustalık gereklidir. Ayrıca, böreğin pişirildiği ortamın sıcaklığı, nem oranı ve pişirme süresi de lezzetin belirlenmesinde etkilidir.

Ancak, tüm bu faktörlerin yanı sıra, bir diğer önemli lezzet sırrı da böreğin iç malzemesidir. Böreklerde kullanılan peynir, patates, ıspanak gibi malzemelerin kalitesi ve tazeliği, lezzetin belirlenmesinde büyük rol oynar.

HAZIR YUFKADAN BÖREK YAPMANIN PÜF NOKTALARI

İşin en önemli kısmı yufka seçimidir. Özellikle günlük, taze yufka satan yerlerde o gün içerisinde üretilmiş yumuşacık yufkalar tercih etmeye özen gösterin. Eğer günlük yufka satan bir yer bulamıyorsanız marketlerde satılan böreklik yufkaların olabildiğince en tazelerinden almaya çalışın. Böreğe tüm güzelliğini yufkalar vereceği için bu aşama oldukça önemli.

İkinci en önemli noktası ise börekte kullanacağınız soslardır. El açması börek bile yapsanız unutmayın ki sossuz olmaz. Tüm yufkaların lezzetine lezzet katan en önemli aşama kesinlikle börek sosunu tam kıvamında ve güzel bir şekilde hazırlamaktır. Börekte kullanacağınız en önemli malzemelerden biri yumurtadır. Böreğin daha yumuşacık ve lezzetli olması için yoğurt ya da süt veya ikisi birlikte sosların içerisinde kullanabilirsiniz.

Şimdi geldik en önemli sırlarından birine! Böreğinizin kıyır kıyır olmasını istiyorsanız sirke, puf puf kabartmak için ise soda kullanmalısınız.

Sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı da böreklerin kurumasına engel oluyor ve eşsiz bir lezzet katıyor.

Sıra iç harcına geldiyse en güzel malzemeleri kullanmalısınız. Birbirinden farklı börek iç harçları hazırlamak mümkün. Bunları hazırlarken kuru olmamalarına özen göstermek gerekiyor. Örneğin kıymalı bir iç harç için mutlaka orta yağlı kıyma kullanmak önemli püf noktalarından biridir. Aynı şekilde patatesli iç harçlar için içerisinde tereyağı, soğan gibi ona lezzet katan malzemeler kullanmak şart. Peynirli iç harçlarda da tam yağlı peynirler kullanmak böreklerin lezzetlenmesi için önemli sırlardan. İç harçlarınızı peynirli yapıyorsanız harcı yumurta, süt, eritilmiş tereyağı gibi malzemelerle karıştırarak daha farklı ve efsane sonuçlar da elde edebilirsiniz.

Böreğin çıtır çıtır ve lezzetli olması için son aşamalar da oldukça önemli. Yani pişirme aşaması! Pişirme aşamasından önce böreklerin üzerine sostan biraz daha gezdirip emmesini beklemek önemli lezzet sırlarından bir diğeridir. Bu aşamalarda böreklerinizi buzlukta veya buzdolabında dinlendirerek daha enfes bir hale de getirebilirsiniz. Özellikle bir gece önceden bu şekilde hazırlanıp, sosunu döktükten sonra dolapta dinlenen böreklerin lezzeti çok daha nefis olacaktır.

Kaynak: Haberturk.com