Böreğin lezzetini artıran tüyolar- Yufkaları böyle hazırlamalısınız

Bugün sizlerle Türk mutfağının en çok sevilen böreklerinden biri olan kıymalı börek tarifini paylaşacağız.

Kıymalı börek yaparken bilmeniz gereken bazı incelikler var.

* Yufkalar taze olmalıdır.

* Yufka sosu mutlaka kullanılmalıdır

* Yufkaları fazla dağıtmamak için mutlaka iç malzeme oda sıcaklığında olmalıdır.

Oda sıcaklığında olmayan aşırı sıcak iç harç, yufkanın dağılmasına veya yırtılmasına yol açabilmektedir.

Peki kıymalı cevizli böreğin tarifi nasıldır?

Lezzetine doyum olmayacak kıymalı böreğin tarifi de aslında çok kolay! İşte bilmeniz gereken tarif

Bu tarifimizde sizlerle kıymalı ve cevizli börek tarifini paylaşacağız.

Malzemeler



1 kg. yufka (5 adet)

Harcı İçin

1 su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

Kıymalı Harç İçin

1/2 kg. kıyma

1 adet soğan

1 çay bardağı kadar iri çekilmiş ceviz içi

1/2 tatlı kaşığı tarçın

Karabiber

Pul biber



Yapılışı



*Kıymayı biraz zeytinyağı ilavesiyle yapışmaz bir tencerede güzelce kavurun. Kıyma kavrulduktan sonra blenderdan geçirmiş olduğunuz soğanı da ekleyip soğanlarla birlikte iyice kavurun. Ocaktan almanıza yakın içine baharatları ve cevizi ekleyin. Bu tarif için tarçın biraz garip gelse de emin olun, çok yakışıyor.



*Büyük bir kasede yumurta, yoğurt, süt ve yağı karıştırarak böreğin harcını hazırlayın.



*Yufkayı tezgaha serin. Yufkanın yarısına harcı sürün ve yufkayı 2'ye katlayın. Katladığınız yufkanın üzerine tekrar harçtan sürün. Bir bıçak yardımıyla yufkayı 6'ya kesin. Her dilimin geniş olan kısmına bir miktar kıymalı harçtan koyun ve sigara böreği gibi (ama çok sıkmadan) sarın, tepsiye dizin.

*Bütün yufkalar bittikten sonra kalan harcı böreklerin üzerine sürün. Üzerine çörekotu veya susam serpip 180 derecede kızarana kadar pişirin. Harcınız azalır ve yetmezse içine göz kararı bir miktar süt ya da yoğurt ekleyerek çoğaltabilirsiniz.

Böreğimiz artık hazır. Böreğinizi ister çay isterseniz ayranla servis edebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.