Bol Verimli Bir Hasat İçin Bu 3 Meyve Ağacını Mart Ayında Mutlaka Budayın

KİRAZ AĞACI: NAZİK VE DENGELİ BİR BUDAMA GEREKİYOR

Kiraz ağaçları, budamaya karşı daha hassas türler arasında yer aldığı için aşırı budamadan kaçınılması gerekiyor. Ancak mart ayında yapılacak hafif ve dengeli bir budama, hem ağacın sağlığını koruyor hem de meyve verimini artırıyor.

Kiraz ağacı budama önerileri:

Ölü veya kırık dallar temizlenmeli, böylece hastalıkların yayılması önlenmelidir.

Ağacın tacı havalandırılmalı, ışık dallar arasında daha iyi geçiş sağlamalıdır.

Büyük kesiklerden kaçınılmalı, çünkü kiraz ağaçları "kanama" olarak bilinen özsu akışına karşı hassastır.

Uzmanlar, budama işlemlerinin keskin ve temiz aletlerle yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu sayede kesim bölgelerinde hastalık riski azalıyor ve ağaçlar daha sağlıklı şekilde büyüyebiliyor.

Mart ayında yapılan bu doğru budama işlemleriyle, yaz aylarında bereketli bir hasat ve lezzetli meyveler elde etmek mümkün olacak.