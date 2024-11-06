Böbrekleri Saat Gibi Çalıştırıyor: Faydasını Duyanlar Marketlere Akın Ediyor

C VİTAMİNİ DEPOSU

Elma: Lif ve C vitamini deposu olan elma, böbrek fonksiyonlarını düzenleyerek böbrek hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlar. Elma aynı zamanda kolesterol ve kan şekerini düzenleyerek genel sağlığa da katkıda bulunur. Düzenli olarak elma tüketmek, böbreklerin uzun vadeli sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

DOĞAL İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

Karpuz: Su oranı oldukça yüksek olan karpuz, doğal bir idrar söktürücü görevi görür. Böbreklerin nemlenmesini ve temizlenmesini sağlayan karpuz, idrarın asidik yapısını dengede tutarak taş oluşumunu önler. Yaz aylarında düzenli karpuz tüketimi, böbreklerin işlevini korumasına katkıda bulunabilir.