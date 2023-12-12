Birçok yere kargalar dikmişti - Şimdi kilosu cep yakıyor, üstelik çok faydalı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte birçok yere kargalar tarafından dikilen ceviz ağaçlarının hasadı tamamlandı. Ceviz, içerdiği yüksek besin değerleriyle sağlığımız için oldukça faydalı bir besindir. Hem içi hem de kabuğu oldukça pahalı olan cevizin faydaları saymakla bitmiyor.

Cevizin içeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, protein, lif, E vitamini ve magnezyum gibi besinler sayesinde kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok alanda fayda sağlar. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını koruyarak kalp krizi riskini azaltır. Aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da destekleyerek hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

Ceviz, aynı zamanda antioksidan kaynağıdır ve kanser riskini azaltabilir. İçerdiği E vitamini sayesinde cildin sağlıklı kalmasına da yardımcı olur. Magnezyum içeriği sayesinde ise kemik sağlığına katkıda bulunur.

Cevizin faydaları bunlarla da sınırlı değil. İçeriğinde bulunan protein ve lif sayesinde tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olur.

CEVİZLİ KEK TARİFİ

Cevizli Kek Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı toz şekeri

1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ

1/2 (yarım) su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı ceviz içi (arzuya göre fındık, badem de eklenebilir.)

2 su bardağı un

Cevizli Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir kabın içinde yumurtaları teker teker kırıp karıştıralım.

Daha sonra şekerini ekleyelim.

İyice karıştırdıktan sonra içine sıvı yağ, süt ilave edelim.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyelim.

İyice karıştırdıktan sonra cevizi ekleyerek son bir kez daha karıştıralım.

Yağlanmış, yuvarlak kek kalıbına hamuru dökelim.

160 derece önceden ısıtılmış fırında kekin içi pişene kadar pişirelim.

Kürdanla kontrol ettikten sonra fırından alalım, biraz soğuduktan sonra kek kalıbından çıkartalım.

Özellikle ceviz yemeyi sevmeyen çocuklar için güzel bir alternatif. Afiyet olsun.

Kaynak: Nefisyemektarifleri.com