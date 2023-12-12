Bir bebek gibi masumlar - Her şeye ağlama ihtimali yüksek 3 burç

Bazı burçlar gerçekten hayatları boyunca çok duygusal oluyorlar. İşte duygusallıklarıyla sizi çok şaşırtacak 3 burç insanı

Bir bebek gibi masumlar - Her şeye ağlama ihtimali yüksek 3 burç

Duygusallık, bir kişinin duygularını ifade etme, paylaşma ve anlama yeteneğidir. Bu, insanların kendilerini ifade etmek için kullandıkları bir araçtır ve genellikle sanat, müzik ve edebiyatta kullanılır. Duygusallık aynı zamanda insanların birbirleriyle bağlantı kurmalarına da yardımcı olur ve empati kurma yeteneğini geliştirir. Bu nedenle, duygusal zeka olarak da adlandırılır.

EN DUYGUSAL BURÇLAR

Bazı burçlar çok duygusal olabiliyorlar. İşte duygusallıklarıyla sizi de çileden çıkaracak 3 burç insanı.

BALIK BURCU:

Naif olan Balık burcuyla konuşurken dikkat edin. Söylediğiniz herhangi bir şey bir Balığı ağlatabilir, istemeden kırabilir. Vicdan sahibi Balık burcu, çevresinden en fazla etkilenen burçtur. Balık zaten genel olarak duygusal bir burçtur. Sır paylaşrıkende dikkat edin. Verdiğiniz sırrı size iyilik yapmak için başkasıyla paylaşabilirler. Zaten Balık insanının başına ne geliyorsa duygusallığı yüzünden geliyor.

Bir bebek gibi masumlar - Her şeye ağlama ihtimali yüksek 3 burç - Resim : 1

YENGEÇ BURCU:

Su grubu olan Yengeç burcu hem alıngan hem duygusaldır. Sert görünen Yengeç burçları ise aslında duygusaldır. Her an neye üzüldüklerini anlayamazsınız. Yengeç burcundan olanlar kimi zaman dedikoducu kimlikleriyle biliniyorlar. Yengeçlere de sır verirken dikkat edin. Duygusallıkları da eklenince hiç sır saklayamıyorlar. Benim de arkadaşımın başına şöyle bir olay geldi diyerek tüm sırrınızı başkalarıyla paylaşabilirler.

OĞLAK BURCU:

Duygularına inanarak karar veren Oğlak burcu pişman olmaz. Fakat bazen duygusallığını fark ederek daha seçici bir kimliğe bürünür. Bunu da saklamaz, açık yüreklilikle yapar. Çevresindeki her şey onu duygusal anlamda etkiler. Oğlak bir çok şeyden etkilenir. Uzaktan tanıdığı bir insanın başına gelen olaya bile üzülüp ağlayabilirler. Oğlak insanıyla eğer ilişki yaşıyorsanız yandınız. Çok alıngan olmaları nedeniyle sizi çileden çıkarabilirler

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr, Ulusalpost, Gercekgundem.com

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